El papa León XIV critica la cultura del Vaticano en su mensaje navideño a la Curia

El pontífice instó a los cardenales a dejar de lado ambiciones de poder e intereses personales

22 de diciembre de 2025 - 9:22 AM

El papa León XIV hizo un llamado a los burócratas del Vaticano para que trabajen en forjar la comunión dentro de la Iglesia y más allá. (Gregorio Borgia)
Roma - El papa León XIV instó el lunes a los cardenales del Vaticano a dejar de lado sus ambiciones de poder e intereses personales, siguiendo los pasos del papa Francisco y aprovechando un saludo navideño para criticar suavemente a sus colaboradores más cercanos.

“¿Es posible ser amigos en la Curia Romana?” preguntó León a los cardenales y obispos que componen la Curia, como se conoce a la burocracia de la Santa Sede. “¿Tener relaciones de auténtica amistad fraterna?”.

El hecho de que León planteara la pregunta sugiere que el papa estadounidense sabe bien que la Curia sigue siendo un lugar de trabajo difícil y a veces tóxico, uno que Francisco solía criticar duramente en sus discursos navideños anuales.

León no repitió la crítica más mordaz de Francisco -que dijo que el clero del Vaticano a veces sufre de “Alzheimer espiritual”, el “cáncer” de las camarillas, la “corrupción” de la ambición y el chisme “egocéntrico”- y su tono fue mucho más suave y constructivo.

Pero el mensaje subyacente permaneció. León, quien fue muy cercano a Francisco y trabajó en el Vaticano durante dos años antes de su elección, no evitó la costumbre de Francisco de aprovechar la ocasión navideña para instar a los burócratas del Vaticano a examinar sus conciencias y cambiar sus formas por el bien de la Iglesia.

“A veces esta amargura también se encuentra entre nosotros, cuando, después de muchos años de servicio en la Curia, observamos con decepción que ciertas dinámicas -vinculadas al ejercicio del poder, el deseo de prevalecer o la búsqueda de intereses personales- son lentas en cambiar”, dijo León.

“En medio del trabajo diario, es una gracia encontrar amigos de confianza, donde las máscaras caen, nadie es utilizado o marginado, se ofrece un apoyo genuino, y se respeta el valor y la competencia de cada persona, evitando el resentimiento y la insatisfacción.”

Después del a veces tumultuoso pontificado de 12 años de Francisco, en el que el jesuita argentino en ocasiones enojó a los conservadores y a algunos en la burocracia del Vaticano, León generalmente ha buscado ser más un pacificador que valora la unidad.

El lunes, hizo un llamado a los burócratas del Vaticano para que trabajen en forjar la comunión dentro de la Iglesia y más allá.

“En un mundo herido por la discordia, la violencia y el conflicto, donde también somos testigos de un aumento en la agresión y la ira, a menudo explotadas tanto por la esfera digital como por la política, la Navidad invita a todos a trabajar por la paz y la fraternidad universal”, dijo.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Papa León XIVPapa FranciscoVaticanoIglesia Católica
