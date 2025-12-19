Opinión
El papa León XIV nombra un nuevo arzobispo de Westminster

Esto supone un importante cambio generacional en la jerarquía católica de habla inglesa

19 de diciembre de 2025 - 10:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El obispo Richard Moth habla durante una rueda de prensa en la que se le anuncia como nuevo arzobispo de Westminster, en sustitución del cardenal Vincent Nichols como líder de la Iglesia católica en Inglaterra y Gales, en la Sala del Trono de la Casa Arzobispal, Westminster, Londres. (Jonathan Brady)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Roma - El papa León XIV nombró el viernes a un nuevo arzobispo de Westminster en otro nombramiento de alto perfil que señala un cambio generacional en la jerarquía católica de habla inglesa.

RELACIONADAS

Leo designó a monseñor Richard Moth, de 67 años, para sustituir al cardenal Vincent Nichols, de 80 años, que se jubila, como arzobispo en Londres de la mayor diócesis británica en términos de población católica y sacerdotes.

El nombramiento se produjo un día después de que Leo nombrara a monseñor Ronald Hicks, de 58 años, sucesor del cardenal Timothy Dolan, que se jubila, como arzobispo de Nueva York, una de las archidiócesis más grandes e importantes de Estados Unidos.

Dolan y Nichols habían sido dos de los cardenales de peso de habla inglesa durante más de una década, ambos nombrados para sus puestos de alto perfil en 2009 por el papa Benedicto XVI.

Nichols se asociaría más estrechamente con el papa Francisco, que lo nombró cardenal en 2014 y lo mantuvo en el cargo mucho más allá de la edad normal de jubilación de los obispos, 75 años.

Dolan, más afiliado al ala conservadora de la Iglesia, había presentado su dimisión a Francisco en febrero, como exige la ley eclesiástica al cumplir 75 años. León la aceptó 10 meses después, poco después de que Dolan finalizara la creación de un fondo de $300 millones para el arreglo de víctimas de abusos sexuales por parte del clero.

León ha indicado que quiere respetar la norma de la edad de jubilación de 75 años con más vigor en el futuro, como forma de revitalizar la cúpula eclesiástica, aunque admitió que aún podrían concederse prórrogas de dos años para los cardenales.

León hizo estos comentarios el mes pasado en un discurso a los obispos italianos, afirmando que la Iglesia tiene que “renovarse constantemente” para afrontar los retos actuales. “Debemos evitar que la inercia frene el cambio necesario, incluso con buenas intenciones”, dijo el 25 de noviembre.

Moth nació en Chingola (Zambia) y es obispo de Arundel y Brighton desde 2015. Anteriormente, fue obispo de las fuerzas armadas británicas.

Toma el relevo en la catedral de Westminster, considerada la iglesia madre de los católicos de Inglaterra y Gales.

En otro nombramiento anunciado el viernes, Leo aceptó la renuncia de monseñor Gerald Barbarito, de 75 años, como obispo de Palm Beach, Florida, y nombró como su sustituto al reverendo Manuel de Jesús Rodríguez, actualmente párroco de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en el barrio de Queens, en Nueva York.

Con 17,000 feligreses en el barrio de Corona, de mayoría hispana, la iglesia es la mayor parroquia de la diócesis de Brooklyn, que también supervisa iglesias en Queens. Durante el COVID-19 se vio especialmente afectada, perdiendo a más de 100 de sus feligreses.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

