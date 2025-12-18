El papa León XIV nombra al obispo Ronald Hicks, también de Chicago, como nuevo arzobispo de Nueva York

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV hizo el jueves su nombramiento más importante en Estados Unidos hasta la fecha, nombrando a un compatriota de Chicago como el próximo arzobispo de Nueva York para dirigir una de las arquidiócesis más grandes de Estados Unidos mientras navega por las relaciones con la administración de Donald Trump y su represión de la inmigración.

El obispo Ronald Hicks, actual obispo de Joliet (Illinois), sustituye al cardenal Timothy Dolan, que se jubila y es una destacada figura conservadora de la jerarquía católica estadounidense. Hicks asume el cargo después de que Dolan ultimara la semana pasada un plan para establecer un fondo de $300 millones para compensar a las víctimas de abusos sexuales que habían demandado a la arquidiócesis.

Dolan había presentado su dimisión en febrero, como era preceptivo al cumplir 75 años. Pero el Vaticano suele esperar para hacer cambios importantes en el liderazgo de las diócesis si persisten litigios por abusos u otros asuntos de gobierno que deben ser resueltos por el obispo saliente.

El relevo, sin embargo, representa un nuevo capítulo significativo para la Iglesia católica estadounidense, que está forjando una nueva era con León, nacido en Chicago, como primer papa estadounidense. Leo y la jerarquía estadounidense ya han mostrado su disposición a desafiar a la administración Trump en materia de inmigración y otras cuestiones, y Hicks es visto como un obispo muy del estilo de León.

Un llamamiento a la solidaridad con los inmigrantes

Hicks, de 58 años, creció en South Holland (Illinois), a poca distancia de la casa de la infancia de León, el ex Robert Prevost, en los suburbios de Chicago.

El papa León XIV tomó posesión de la catedral de Roma: "Ofrezco todo lo poco que tengo y que soy” El pontífice pidió proteger la dignidad humana, especialmente "de los pequeños, los débiles y los pobres".

Al igual que Prevost, que pasó 20 años como misionero en Perú, Hicks trabajó durante cinco años en El Salvador dirigiendo un programa de orfanatos gestionado por la Iglesia que operaba en nueve países de América Latina y el Caribe.

“Asumir un nuevo cargo como arzobispo de Nueva York es una enorme responsabilidad, pero puedo decir honestamente que el obispo Hicks está a la altura de la tarea”, dijo el reverendo Eusebius Martis, que conoce a Hicks desde mediados de la década de 1980 y trabajó con él en el Seminario de Mundelein, el seminario arquidiocesano de Chicago.

Dijo que Nueva York tenía suerte de contar con él

“Es un hombre maravilloso, siempre reflexivo y atento a las necesidades de los seminaristas”, dijo Martis, profesor de teología sacramental en el Pontificio Instituto Litúrgico de Sant’Anselmo, la Universidad Benedictina de Roma, en un correo electrónico.

En noviembre, Hicks respaldó un mensaje especial de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en el que se condenaban las redadas de inmigración de la administración Trump, que se han dirigido especialmente a Chicago.

En una declaración en la que instaba a los católicos a compartir el mensaje, Hicks afirmó que “afirma nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas, ya que expresa nuestras preocupaciones, oposición y esperanzas con claridad y convicción. Se basa en el compromiso permanente de la Iglesia con la doctrina social católica de la dignidad humana y en un llamamiento a una reforma significativa de la inmigración.”

Una ciudad natal similar

Aunque ambos son de Chicago, Hicks solo conoció al futuro papa en 2024, cuando el entonces cardenal Prevost visitó una de las parroquias de Hicks y participó en una conversación de preguntas y respuestas para el público.

Hicks, que se sentó en el primer banco, dijo que ese día supo qué tipo de futuro papa sería León y que le gustó lo que vio tanto en sus declaraciones públicas como en su conversación privada. “Cinco minutos se convirtieron en 10 minutos y los 10 minutos se convirtieron en 15 y los 15 se convirtieron en 20”, dijo Hicks a las noticias locales de Chicago WGN-TV tras la elección de Leo en mayo.

Dijo que reconocía sus orígenes comunes y sus prioridades para tender puentes. “Crecimos juntos literalmente en el mismo radio, en el mismo barrio. Jugábamos en los mismos parques, íbamos a nadar a las mismas piscinas, nos gustaban las mismas pizzerías”.

Hicks fue párroco en Chicago y decano de formación en el Seminario de Mundelein antes de que el cardenal de Chicago Blase Cupich le nombrara vicario general de la arquidiócesis en 2015. Tres años más tarde, Hicks fue nombrado obispo auxiliar, y en 2020 el Papa Francisco lo nombró obispo de Joliet, que sirve a unos 520,000 católicos en siete condados.

Cupich, considerado un progresista en la Iglesia estadounidense, ha sido un estrecho asesor tanto de Francisco como de Leo, y el nombramiento de Hicks para un puesto tan destacado probablemente no podría haberse producido sin el respaldo de Cupich.

Un pastor para Nueva York

La arquidiócesis de Nueva York es una de las mayores del país y atiende a unos 2.5 millones de católicos en Manhattan, el Bronx y Staten Island, en la ciudad de Nueva York, así como en siete condados del norte.

El gregario Dolan es uno de los líderes católicos más destacados de Estados Unidos y una voz prominente en la ciudad.

Dolan es ampliamente visto como conservador, escribió una columna en el Wall Street Journal en 2018 titulada “Los demócratas abandonan a los católicos”. Sin embargo, en 2023, también escribió una carta de bienvenida a una conferencia en la Universidad de Fordham que celebraba los programas de divulgación dirigidos a los católicos LGBTQ+, y dio la bienvenida a la participación LGBTQ+ en el desfile anual del Día de San Patricio de la ciudad.

Dolan tiene vínculos con la actual administración republicana. Como arzobispo de Nueva York, Dolan organizó la cena anual de corbata blanca de Al Smith, que recauda millones de dólares para organizaciones benéficas católicas. Tradicionalmente, se ha ofrecido a los candidatos de ambos partidos la oportunidad de intercambiar comentarios desenfadados antes del día de las elecciones, aunque en 2024 solo participó Trump, ya que la candidata demócrata Kamala Harris declinó la invitación.

Trump, que mantiene desde hace tiempo vínculos con su Nueva York natal, hizo más tarde que el cardenal rezara en su toma de posesión y nombró a Dolan miembro de su nueva Comisión de Libertad Religiosa.

Dolan fue mencionado por Trump para suceder al papa Francisco, aunque Dolan criticó al presidente por compartir una imagen generada por inteligencia artificial de Trump, que no es católico, vestido de papa antes del cónclave de mayo que finalmente eligió a León.

Dolan fue nombrado arzobispo de Nueva York por el papa Benedicto XVI en febrero de 2009, tras haber sido arzobispo de Milwaukee. Fue nombrado cardenal en 2012 y dirigió la Conferencia Episcopal de Estados Unidos de 2010 a 2013.

Una primera tarea para supervisar las liquidaciones por abusos

En una de sus primeras tareas de mayor envergadura, Hicks tendrá que supervisar la puesta en marcha del fondo de liquidación de abusos que Dolan ultimó, y que se pagará reduciendo el presupuesto de la arquidiócesis y vendiendo activos. El objetivo es cubrir los pagos de la mayoría, si no la totalidad, de las aproximadamente 1,300 demandas pendientes por abusos contra la arquidiócesis.

Hicks no es ajeno a la gestión de las secuelas del escándalo de abusos, después de que la diócesis de Joliet bajo sus predecesores y el resto de la iglesia de Illinois fueran objeto de mordaces críticas por parte del fiscal general del estado en 2023.

Una investigación de cinco años descubrió que 451 clérigos católicos abusaron de 1,997 niños en Illinois entre 1950 y 2019. Hicks había sido nombrado para dirigir la iglesia de Joliet en 2020. El informe del fiscal general fue en general positivo al reconocer las actuales políticas de protección infantil de la diócesis, pero documentó varios casos en los que los obispos anteriores de Joliet trasladaron a abusadores conocidos, menospreciaron a las víctimas y se negaron a aceptar la responsabilidad por su papel en permitir el abuso.

