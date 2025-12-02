El papa León XIV reza en el lugar de la explosión del puerto de Beirut en 2020 y pide justicia en el último día de su viaje al Líbano

Beirut - El papa León XIV rezó el martes en el lugar de la mortífera explosión del puerto de Beirut en 2020, que se ha convertido en un símbolo de la disfunción y la impunidad oficial, y pidió que prevalezca la justicia, al tiempo que ofreció palabras de consuelo al pueblo libanés en el último día de su primer viaje al extranjero.

Los familiares de algunas de las 218 personas muertas por la explosión mostraron fotos de sus seres queridos cuando León llegó al lugar calcinado. Permanecieron uno junto al otro mientras León rezaba en silencio primero ante un monumento a los fallecidos, y luego saludaba a cada uno de ellos, cogiéndoles la mano.

El emotivo encuentro tuvo lugar junto al armazón del último silo de grano que quedaba en pie en el lugar destruido por la explosión del 4 de agosto de 2020 y los montones de coches quemados a su paso. La explosión causó daños por valor de miles de millones de dólares al detonar cientos de toneladas de nitrato de amonio en un almacén portuario.

Cinco años después, las familias de los fallecidos siguen buscando justicia. Ningún funcionario ha sido condenado en una investigación judicial que se ha visto obstruida en repetidas ocasiones, lo que ha enfurecido a los libaneses para quienes la explosión no fue más que la última prueba de impunidad tras décadas de corrupción y delitos financieros.

“La visita envía claramente el mensaje de que la explosión fue un crimen”, dijo Cecile Roukoz, cuyo hermano, Joseph Roukoz, fue asesinado y que estuvo presente en el encuentro con el papa. “Debe haber un mensaje, el país debe poner fin a la impunidad y garantizar que se haga justicia”.

A su llegada al Líbano el domingo, León instó a los líderes políticos del país a buscar la verdad como medio de paz y reconciliación. En una homilía pronunciada el domingo tras rezar en el lugar de los hechos, León se refirió explícitamente a la explosión y pidió que el Líbano fuera un lugar de justicia.

El papa pide justicia en la misa

Se calcula que unos 150,000 fieles abarrotaron el paseo marítimo de Beirut para asistir a la última misa de León, que celebró inmediatamente después de rezar en el cercano lugar de la explosión.

En su homilía, León nombró los muchos problemas a los que se han enfrentado los libaneses, desde las crisis económicas hasta la explosión y los renovados temores de guerra. Dijo que es natural sentirse “paralizado por la impotencia ante el mal y oprimido por tantas situaciones difíciles”.

Pero les instó a no resignarse y a encontrar formas de mantener la esperanza y el agradecimiento. Insistió, no obstante, en que la justicia formaba parte de la ecuación.

“Despojémonos de la armadura de nuestras divisiones étnicas y políticas, abramos nuestras confesiones religiosas al encuentro mutuo y reavivemos en nuestros corazones el sueño de un Líbano unido”, dijo. “Un Líbano donde reinen la paz y la justicia, donde todos se reconozcan como hermanos y hermanas”.

“¡Líbano, levántate! ¡Soy un hogar de justicia y fraternidad! Sé un signo profético de paz para todo el Levante”.

Una emotiva visita al hospital

El papa estadounidense abrió su último día en el Líbano con una emotiva visita al hospital De La Croix, especializado en la atención a personas con problemas psicológicos. Le esperaban rostros conocidos: niños disfrazados de guardias suizos y cardenales, e incluso uno vestido de blanco como el propio Papa.

La madre superiora de la congregación que gestiona el hospital, la Madre Marie Makhlouf, se sobrecogió al recibir al papa, diciéndole que su hospital atiende a las “almas olvidadas, agobiadas por su soledad”.

León dijo que la instalación sirve de recordatorio a toda la humanidad. “No podemos olvidar a los más frágiles. No podemos concebir una sociedad que avance a toda velocidad aferrada a los falsos mitos del bienestar, ignorando al mismo tiempo tantas situaciones de pobreza y vulnerabilidad”, afirmó.

Los libaneses se alegraron mucho de que por fin un papa lograra visitar el país. El papa Francisco lo había intentado durante años, pero la crisis económica y política, primero, y sus problemas de salud, después, se lo impidieron.

“Para el Líbano, (la visita) significa mucho”, dijo la peregrina Maggie Claudine, que esperaba a Leo en el hospital. “Esperamos que prevalezca la paz, y eso es lo que deseamos. Queremos vivir cómodamente”.

Las familias de los fallecidos en la explosión piden justicia

León ha intentado llevar un mensaje de paz a Líbano, que se enfrenta a la crisis económica, las secuelas de la devastadora guerra del año pasado entre Hezbolá e Israel y las secuelas de la explosión del puerto.

Entre las personas que dieron la bienvenida a Leo en el lugar de la explosión se encontraba la Ministra de Asuntos Sociales del Líbano, Haneen Sayed, cuya madre resultó muerta. Otra era Mireille Khoury, cuyo hijo de 15 años, Elias, murió.

Cuando León se acercó a ella, Khoury señaló el edificio donde vivían al otro lado del puerto, donde Elias murió mientras pasaba el rato en su habitación.

Khoury afirmó que Líbano no puede curarse de sus heridas sin justicia y rendición de cuentas. Ha sido una de las familiares que han pedido que finalice la investigación que implicó a una larga lista de funcionarios políticos, de seguridad y judiciales.

Escalofriantes imágenes aéreas de lo que quedó en Beirut Estos visuales muestran la dimensión de la explosión en la capital de Líbano.

Las familias se han reunido mensualmente desde la explosión para honrar a las víctimas e instar a la comunidad internacional a que apoye la investigación de la explosión, que se ha visto obstaculizada por funcionarios que se han negado en gran medida a cooperar.

“La justicia es la base de la construcción de cualquier país”, declaró a The Associated Press en una entrevista antes de la llegada del papa a Líbano. “Nuestros hijos fueron asesinados en sus casas. Fueron asesinados porque alguien guardaba nitrato (de amonio) en el puerto principal de la ciudad, cerca de una zona residencial.”

Khoury dijo que la oración y el apoyo del papa le traerían cierto alivio, pero afirmó que no renunciaría a su búsqueda de justicia.

“No voy a decir que esta rabia vaya a desaparecer del todo”, dijo Khoury. “Pero creo que relajará en cierto modo esta rabia que hay en mi corazón hasta que se haga justicia”.

El destino de los enormes silos de grano del puerto, que absorbieron gran parte del impacto de la explosión, también ha sido objeto de debate.

El gobierno libanés planeó en un momento dado demoler los silos dañados, pero decidió no hacerlo tras las protestas de las familias de las víctimas y supervivientes de la explosión. Han exigido que se conserven como monumento conmemorativo y por si pudieran contener pruebas útiles para la investigación judicial.

El puerto, por su parte, vuelve a funcionar en gran medida, pero aún no se ha reconstruido por completo.

