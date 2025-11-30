León XIV concluye su visita a Turquía y se dirige a Líbano para intentar dar esperanza tras años de crisis

Estambul, Turquía - El papa León XIV concluyó el domingo su visita a Turquía antes de dirigirse al Líbano, donde pretendía llevar un mensaje de esperanza a su sufrido pueblo y reforzar una comunidad cristiana crucial en Oriente Medio.

León tenía dos citas clave en Estambul antes de volar a Beirut: una oración en la Catedral Apostólica Armenia y una liturgia divina con el Patriarca Ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, cuya invitación a conmemorar un importante aniversario cristiano fue el impulso para la visita de León.

León entró en procesión en la catedral armenia envuelto en una nube de incienso mientras un coro masculino entonaba cánticos. Elogió el “valiente testimonio cristiano del pueblo armenio a lo largo de la historia, a menudo en circunstancias trágicas”. Era una referencia a la matanza de armenios por los turcos otomanos en la Primera Guerra Mundial.

PUBLICIDAD

El papa Francisco había calificado la masacre de “genocidio”, lo que enfureció a Turquía, que niega que se produjera un genocidio. León fue más diplomático en sus palabras en suelo turco.

En la segunda etapa de su viaje papal inaugural, León visitará Líbano en un momento precario para el pequeño país mediterráneo tras años de crisis sucesivas. Cumplirá así una promesa del papa Francisco, que deseaba visitar el país desde hacía años pero no pudo al empeorar su salud.

Francisco citó a menudo a San Juan Pablo II, quien en 1989 dijo que el Líbano era más que un país, era un “mensaje”, un mensaje de fraternidad y coexistencia. Según el sistema libanés de reparto del poder, el presidente del país es siempre un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán suní y el presidente del parlamento un chií.

1 / 13 | En imágenes: León XIV llega a Turquía en el primer viaje apostólico de su papado. León XIV salió el jueves, Día de Acción de Gracias, en su primer viaje apostólico como líder de la Iglesia católica. En la foto, el pontífice habla con periodistas dentro del avión camino a Ankara, Turquía. - DOMENICO STINELLIS 1 / 13 En imágenes: León XIV llega a Turquía en el primer viaje apostólico de su papado León XIV salió el jueves, Día de Acción de Gracias, en su primer viaje apostólico como líder de la Iglesia católica. En la foto, el pontífice habla con periodistas dentro del avión camino a Ankara, Turquía. DOMENICO STINELLIS Compartir

Líbano, un país de mayoría musulmana donde aproximadamente un tercio de la población es cristiana, siempre ha sido una prioridad para el Vaticano, un baluarte para los cristianos de toda la región. Tras años de conflicto, las comunidades cristianas que datan de la época de los Apóstoles se han reducido.

Se esperaba que León intentara animar a los libaneses que creen que sus dirigentes les han fallado, y que animara a los cristianos libaneses a quedarse o, si ya se han trasladado al extranjero, a volver a casa.

“El Santo Padre llega en un momento muy difícil para el Líbano y para nuestra región”, afirmó monseñor George, arzobispo de la Arquidiócesis greco-católica melquita de Beirut. Los libaneses están preocupados por el futuro, dijo, y aún temen una posible vuelta a la guerra total con Israel.

PUBLICIDAD

“En este momento difícil, la visita del papa es un signo de esperanza. Demuestra que el Líbano no está olvidado”, declaró a la prensa antes de la visita.

Una serie de crisis y ninguna rendición de cuentas

En 2019, la moneda y el sistema bancario del país se hundieron y muchos libaneses vieron evaporarse sus ahorros. La crisis financiera provocó escasez de electricidad, combustible y medicamentos.

En 2020 se produjo otro desastre, cuando cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenadas indebidamente en el puerto de Beirut detonaron en una explosión que arrasó los barrios circundantes, matando a 218 personas, hiriendo a miles más y causando daños por valor de miles de millones de dólares.

El punto culminante de la visita libanesa de León se producirá en su último día, el 2 de diciembre, cuando permanezca en oración silenciosa en el lugar de la explosión del 4 de agosto de 2020 y se reúna con algunas de sus víctimas.

Los ciudadanos libaneses se enfurecieron por la explosión, que parecía ser el resultado de la negligencia del gobierno, que se sumaba a la crisis económica. Pero la investigación se ha estancado repetidamente y, cinco años después, ningún funcionario ha sido condenado.

Los libaneses esperan que León exija responsabilidades a la clase política libanesa e insisten en que no puede haber paz sin verdad y justicia.

Otro momento importante llegará cuando León se reúna con los jóvenes libaneses. Se espera que les dirija palabras de aliento, en medio de la huida al extranjero durante décadas, al tiempo que reconoce su desilusión por los fracasos de las generaciones anteriores.

PUBLICIDAD

Una visita papal en medio del conflicto

Tras el ataque dirigido por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, el grupo militante libanés Hezbolá entró en un conflicto de bajo nivel con Israel que se intensificó hasta convertirse en una guerra total en septiembre de 2024, matando a más de 4.000 personas en Líbano y causando una destrucción generalizada.

A pesar del alto el fuego negociado con Estados Unidos que puso fin al conflicto dos meses después, Israel sigue lanzando ataques aéreos casi diarios con el objetivo, según afirma, de impedir que Hezbolá se reconstruya. Muchos libaneses temen una vuelta a la guerra total.

Antes de la llegada de León, Hezbolá instó al papa a expresar su “rechazo a la injusticia y la agresión” de que es objeto el país. Era una referencia a los ataques israelíes. El grupo también instó a sus seguidores a alinearse a lo largo de la carretera que el convoy papal tomará desde el aeropuerto hasta el palacio presidencial para presentar sus respetos.

Hezbolá -grupo principalmente chií- se ha aliado con varios grupos políticos cristianos del país, como el Movimiento Patriótico Libre y el Movimiento Marada.

Sin embargo, el partido cristiano con el mayor bloque parlamentario, las Fuerzas Libanesas, se opone a Hezbolá y ha criticado al grupo por arrastrar al país a una guerra con Israel.

Los cristianos sirios también esperan la visita papal.

En la vecina Siria, cientos de miles de cristianos huyeron durante los 14 años de guerra civil del país.

PUBLICIDAD

El antiguo líder autocrático del país, Bashar Assad, fue derrocado en una ofensiva dirigida por insurgentes islamistas el pasado diciembre. Desde entonces, se han producido brotes de violencia sectaria y algunos ataques contra minorías religiosas, incluido un atentado suicida contra una iglesia en Damasco en junio.

Aunque el nuevo gobierno ha condenado los ataques contra las minorías, muchos le acusan de mirar hacia otro lado o de ser incapaz de controlar a los grupos armados aliados.

Una delegación de unos 300 cristianos sirios, encabezada por un sacerdote greco-melquita católico, iba a viajar a Líbano para participar en una reunión entre grupos León y juveniles y rezar en una misa pública en el paseo marítimo de Beirut.

“Necesitamos que alguien como el papa venga a darnos esperanza como cristianos” en un momento de “miedo a un futuro desconocido”, dijo Dima Awwad, de 24 años, uno de los miembros de la delegación. “Nos gustaría que el papa viniera a visitar Siria como visitó Líbano, para tranquilizar a la gente y sentir que estamos presentes como cristianos orientales y que necesitamos estar en este lugar”.

___