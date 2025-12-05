León XIV cancela la comisión de recaudación de fondos de la Santa Sede anunciada en circunstancias dudosas

Roma - El papa León XIV ha dado su mayor paso hasta ahora para corregir uno de los movimientos financieros más problemáticos del papa Francisco, cancelando una comisión especial de recaudación de fondos de la Santa Sede que fue anunciada en circunstancias cuestionables mientras Francisco estaba hospitalizado.

El jueves, León suprimió formalmente la comisión de recaudación de fondos, derogó sus estatutos y despidió a sus miembros. Decretó que sus activos pasarían a la Santa Sede en su conjunto, y que la oficina del patrimonio vaticano supervisaría la extinción de la comisión.

Según el decreto, se formará un nuevo grupo de trabajo, con miembros aprobados por el papa, para elaborar propuestas de recaudación de fondos y una estructura adecuada para el futuro.

El decreto fue la última señal de que, a medida que 2025 llega a su fin, el primer papa estadounidense de la historia está atando los cabos sueltos del pontificado de Francisco. Leo está corrigiendo los problemas según sea necesario y cumpliendo con las obligaciones del Año Santo de Francisco, mientras mira hacia el nuevo año, cuando podrá centrarse más en su propia agenda.

PUBLICIDAD

El Vaticano había anunciado la creación de la comisión, sus estatutos y miembros el 26 de febrero, mientras Francisco se encontraba en el hospital luchando contra una doble neumonía. En ese momento, recibía la visita de los máximos responsables de la Secretaría de Estado.

La comisión sólo incluía a italianos sin experiencia profesional en la recaudación de fondos. Su presidente era el asesor de la Secretaría de Estado, la misma oficina vaticana a la que Francisco había despojado de su capacidad para gestionar activos después de que perdiera decenas de millones de euros en un escandaloso negocio inmobiliario en Londres.

La concentración de poder de nuevo en la Secretaría de Estado, la falta de recaudadores de fondos cualificados y la ausencia de estadounidenses en el consejo -Estados Unidos es el mayor donante del Vaticano- suscitaron inmediatamente dudas sobre la credibilidad de la comisión. Para algunos, olía a que la Secretaría de Estado dirigida por italianos se aprovechaba de un papa enfermo para anunciar un nuevo flujo de donaciones incontroladas a sus arcas después de que Francisco le quitara su fondo soberano de 600 millones de euros (684 millones de dólares) y se lo diera a otra oficina para que lo gestionara como castigo por el fiasco de Londres.

El decreto del papa estadounidense parece, pues, un esfuerzo por hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero. Las donaciones son una fuente crucial de ingresos para la Santa Sede, y los ricos donantes estadounidenses en particular esperaban que Leo, un experto en matemáticas, impusiera una mayor transparencia financiera y responsabilidad en los libros del Vaticano.

PUBLICIDAD

___