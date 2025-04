Adolescentes belgas acusados de tráfico de hormigas serán sentenciados en dos semanas

La magistrada Njeri Thuku, que preside el tribunal del principal aeropuerto de Kenia , afirmó que no apresuraría el caso, sino que se tomaría su tiempo para revisar los informes de impacto ambiental y psicológicos presentados ante el tribunal antes de dictar sentencia el 7 de mayo.

Los adolescentes le dijeron a la magistrada que no sabían que tener las hormigas era ilegal y que solo estaban divirtiéndose .

Su abogada, Halima Nyakinyua Magairo, dijo el miércoles a The Associated Press que sus clientes no sabían que lo que estaban haciendo era ilegal. Esperaba que la embajada belga en Kenia pudiera “apoyarlos más en este proceso judicial.”