NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Adolescentes donan por error una bolsa con marihuana y dinero a una tienda benéfica de Nueva Zelanda

La policía neozelandesa investiga a los jóvenes, que intentaron recuperar la mochila

9 de marzo de 2026 - 7:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó de que el episodio ocurrió el 18 de febrero en la región de Southland, en la Isla Sur. (New Zealand Police)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Wellington - Dos adolescentes dejaron por error una mochila que contenía marihuana y dinero en efectivo en un área de donación fuera de una tienda de caridad de Nueva Zelanda y luego regresaron en pánico para recuperar la bolsa, dijo la Policía el lunes.

Un voluntario de la tienda percibió un aroma acre antes de abrir la mochila y encontrar bolsas de plástico con marihuana por valor de 1.5 onzas (43.2 gramos) y 3,700 dólares neozelandeses (2,200 dólares) en billetes, según informó la Policía neozelandesa en un comunicado.

El consumo recreativo y la venta de marihuana son ilegales en Nueva Zelanda. Se permite cierto uso medicinal con receta médica.

La policía informó que el episodio ocurrió el 18 de febrero en la región de Southland, en la Isla Sur. Un portavoz no quiso dar más detalles sobre la ubicación de la tienda para proteger al personal.

El chico y la chica habían dejado la mochila fuera de la tienda mientras esperaban a que revisaran su vehículo en un taller cercano, según el comunicado de la policía. Los agentes fueron avisados después de que los agitados adolescentes regresaran a la tienda.

La policía encontró una pistola de aire comprimido -que los menores de 18 años no pueden poseer sin licencia y supervisión de un adulto-, un escáner de la policía y más dinero en efectivo en el coche de los adolescentes. En Nueva Zelanda no es ilegal tener un escáner de la policía, pero distribuir información o actuar en consecuencia es delito.

La policía no divulgó detalles sobre los cargos a los que se enfrentaban los adolescentes detenidos ni si habían comparecido ante un tribunal.

-------

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Noticias
