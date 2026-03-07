Misteriosa muerte de turista canadiense en playa de Australia toma un giro inesperado

La turista canadiense Piper James, de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 19 de enero en una playa de Australia, murió por ahogamiento tras un ataque de dingo en K’gari, según el tribunal forense de Queensland.

La joven fue hallada sin vida, con múltiples heridas, en la antigua Isla Fraser, en la costa de Queensland. Piper acampaba en una zona frecuentada por mochileros. Su cuerpo estaba a la orilla del agua, rodeado por un grupo de dingos, una especie de perro salvaje nativo de la región.

Este viernes, el informe fue presentado al forense responsable de la investigación, informó The Guardian.

Piper murió ahogada como consecuencia de múltiples heridas, causadas por un ataque de dingo o como resultado de él, dijo un portavoz del tribunal, de acuerdo con el periódico británico. La investigación sobre la muerte de Piper continúa en curso y no se puede proporcionar información adicional en este momento.

Investigación

En enero, la policía local informó que Piper estaba acampando cerca del naufragio del barco Maheno, en la playa Seventy Five Mile, cuando salió del lugar alrededor de las 5 de la mañana para nadar. Menos de una hora después, dos hombres que circulaban en automóvil por la playa vieron a un grupo de entre 10 y 12 dingos alrededor de un objeto cerca de la línea de agua y alertaron a las autoridades.

Según el inspector Paul Algie, del distrito de Wide Bay, la escena encontrada fue “horrible y extremadamente traumática” para los testigos. La policía indicó que el cuerpo presentaba múltiples heridas y marcas compatibles con mordeduras de dingo, además de lo que fueron descritos como posibles “heridas de defensa”.

De momento, es demasiado pronto para especular sobre la causa de la muerte. No podemos confirmar si se ahogó o si murió como consecuencia de un ataque de dingos, afirmó Algie en ese momento.

Piper James había llegado a Australia en noviembre y viajaba con una amiga cercana. Antes de ir a K’gari, las dos visitaron destinos como Bondi Beach, Manly, Cairns y las Islas Whitsundays. Desde principios de diciembre de 2025, la joven vivía y trabajaba en la isla tras conseguir empleo en un albergue para mochileros, mientras acampaba en las cercanías de Woralie Road. Su amiga, según la policía, recibió apoyo psicológico.

Tras el caso, el Servicio de Parques y Vida Silvestre de Queensland reforzó el patrullaje en K’gari. El inspector Algie destacó que la isla es un área salvaje y pidió a los visitantes mantener distancia de los dingos.

“Son culturalmente importantes para los pueblos de las Primeras Naciones y para los residentes locales, pero siguen siendo animales salvajes y deben ser tratados como tales”, afirmó.

La ministra interina de Medio Ambiente y Turismo de Queensland, Deb Frecklington, calificó en su momento la muerte como “una tragedia devastadora” y dijo que el departamento trabaja junto con la Policía de Queensland en la investigación.