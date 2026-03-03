Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Impactante hallazgo en Australia: niños descubren un cocodrilo a 1,200 millas de su hábitat natural

Al principio, las autoridades mostraron escepticismo, pero posteriormente confirmaron que el avistamiento era real

3 de marzo de 2026 - 4:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta foto facilitada por Australian Reptile Park, su gerente Billy Collett sostiene un cocodrilo de agua dulce capturado en Ironbark Creek, cerca de Newcastle, Australia, el domingo 1 de marzo de 2026. (Brandon Gifford/Australian Reptile Park vía AP) (Brandon Gifford)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Stephanie Kirsop no creyó a su hijo cuando le telefoneó para decirle que un cocodrilo acechaba en un arroyo cercano a su casa.

RELACIONADAS

La familia vive en la templada ciudad costera de Newcastle, situada a 2,000 kilómetros (1,200 millas) al sur del hábitat de los cocodrilos australianos, en el norte tropical.

Lionel Saunders, de 12 años, y sus amigos habían avistado al cocodrilo juvenil de un metro de largo a primera hora de la tarde del sábado. Las autoridades se mostraron inicialmente escépticas ante el hallazgo, pero el domingo por la noche ya habían capturado al escurridizo reptil.

“Mi hijo grabó vídeos porque intentaba convencerme de que era real y yo no le creía. Parecía un cocodrilo, pero yo le dije que no, que era un tronco”, explicó Kirsop el martes.

“Me llamó un poco más tarde y me dijo: ‘Lo digo muy en serio, mamá. Tienes que venir aquí y echar un vistazo’”, dijo Kirsop. “Durante todo el trayecto pensé que iba a ser un truco. Se van a reír de mí”.

No tenía ninguna duda de que era un cocodrilo cuando llegó.

“Hay un pequeño cocodrilo nadando en el arroyo donde los niños de la zona van a pescar y a veces los niños nadan allí. Vaya”, dijo Kirsop.

Llamó a un servicio de rescate de animales salvajes y le dijeron que los cocodrilos no vivían en la zona. Kirsop envió sus propias fotos y vídeos como prueba.

Kirsop fue remitido al Australian Reptile Park, que mantiene sus propios cocodrilos en un entorno de temperatura controlada.

El director del parque, Billy Collett, dijo que sospechaba que las imágenes podían ser falsificaciones generadas por inteligencia artificial. Pero la policía confirmó que había un cocodrilo en Ironbark Creek.

“Desconfiaba un poco porque recibíamos muchas llamadas. Hoy en día, con la inteligencia artificial, es una locura”, afirma Collett.

Reconoció que se trataba de un cocodrilo australiano de agua dulce, o crocodylus johnstoni, una especie más pequeña y menos peligrosa que los cocodrilos de agua salada.

“Son capaces de infligir una herida grave”, dijo Collett sobre las especies más pequeñas.

El equipo de Collett capturó al cocodrilo el domingo por la noche a 3 kilómetros de donde fue visto por primera vez.

“Sólo quería sacarlo de allí porque habría perecido en invierno”, dijo Collett. Actualmente es otoño en el hemisferio sur.

El cocodrilo está sano y permanecerá en el parque hasta que las autoridades decidan dónde debe ir permanentemente, dijo Collett. Los cocodrilos están protegidos por la legislación australiana.

Tags
Breaking NewsAustraliaAnimales
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: