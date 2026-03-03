Impactante hallazgo en Australia: niños descubren un cocodrilo a 1,200 millas de su hábitat natural

Stephanie Kirsop no creyó a su hijo cuando le telefoneó para decirle que un cocodrilo acechaba en un arroyo cercano a su casa.

La familia vive en la templada ciudad costera de Newcastle, situada a 2,000 kilómetros (1,200 millas) al sur del hábitat de los cocodrilos australianos, en el norte tropical.

Lionel Saunders, de 12 años, y sus amigos habían avistado al cocodrilo juvenil de un metro de largo a primera hora de la tarde del sábado. Las autoridades se mostraron inicialmente escépticas ante el hallazgo, pero el domingo por la noche ya habían capturado al escurridizo reptil.

“Mi hijo grabó vídeos porque intentaba convencerme de que era real y yo no le creía. Parecía un cocodrilo, pero yo le dije que no, que era un tronco”, explicó Kirsop el martes.

PUBLICIDAD

“Me llamó un poco más tarde y me dijo: ‘Lo digo muy en serio, mamá. Tienes que venir aquí y echar un vistazo’”, dijo Kirsop. “Durante todo el trayecto pensé que iba a ser un truco. Se van a reír de mí”.

No tenía ninguna duda de que era un cocodrilo cuando llegó.

“Hay un pequeño cocodrilo nadando en el arroyo donde los niños de la zona van a pescar y a veces los niños nadan allí. Vaya”, dijo Kirsop.

Llamó a un servicio de rescate de animales salvajes y le dijeron que los cocodrilos no vivían en la zona. Kirsop envió sus propias fotos y vídeos como prueba.

Kirsop fue remitido al Australian Reptile Park, que mantiene sus propios cocodrilos en un entorno de temperatura controlada.

El director del parque, Billy Collett, dijo que sospechaba que las imágenes podían ser falsificaciones generadas por inteligencia artificial. Pero la policía confirmó que había un cocodrilo en Ironbark Creek.

“Desconfiaba un poco porque recibíamos muchas llamadas. Hoy en día, con la inteligencia artificial, es una locura”, afirma Collett.

Reconoció que se trataba de un cocodrilo australiano de agua dulce, o crocodylus johnstoni, una especie más pequeña y menos peligrosa que los cocodrilos de agua salada.

“Son capaces de infligir una herida grave”, dijo Collett sobre las especies más pequeñas.

El equipo de Collett capturó al cocodrilo el domingo por la noche a 3 kilómetros de donde fue visto por primera vez.

“Sólo quería sacarlo de allí porque habría perecido en invierno”, dijo Collett. Actualmente es otoño en el hemisferio sur.