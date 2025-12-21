Miles de personas se reúnen para llorar a las víctimas del ataque antisemita en la playa Bondi de Australia

MELBOURNE, Australia - Miles de dolientes se reunieron el domingo por la noche en la emblemática playa de Bondi, en Sídney, bajo estrictas medidas de seguridad policial, para conmemorar - una semana después - la muerte de 15 personas asesinadas por dos hombres armados en un festival judío.

Desde entonces, los gobiernos australianos se han movilizado para contrarrestar el antisemitismo y reforzar los ya estrictos controles nacionales de armas.

El Primer Ministro, Anthony Albanese, sus predecesores John Howard y Scott Morrison, y el Gobernador General Sam Mostyn, que representa al Jefe de Estado de Australia, el Rey Carlos III, fueron algunos de los dignatarios que asistieron a la conmemoración, que congregó a más de 10,000 personas.

“Este tiene que ser el punto más bajo del antisemitismo en nuestro país”, dijo a la multitud David Ossip, Presidente de la Junta de Diputados Judíos de Nueva Gales del Sur. “Este tiene que ser el momento en que la luz empiece a eclipsar la oscuridad”.

La multitud abucheó a Albanese cuando Ossip reconoció su presencia. La líder de la oposición, Sussan Ley, que había dicho que un gobierno conservador dirigido por ella revocaría la decisión tomada este año por el gobierno de centro-izquierda del Partido Laborista de Albanese de reconocer un Estado palestino, fue vitoreada.

El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha arremetido contra Albanese por el ataque a la celebración de Hannukah, diciendo que “su llamamiento a favor de un Estado palestino echa leña al fuego antisemita”. Netanyahu ha intentado en repetidas ocasiones vincular los llamamientos generalizados a favor de un Estado palestino, y las críticas a la ofensiva militar de Israel en Gaza tras el ataque de Hamás en 2023, con los crecientes incidentes de antisemitismo en todo el mundo.

Día nacional de reflexión en homenaje a las víctimas

En la conmemoración se proyectaron imágenes de las víctimas, de edades comprendidas entre los 10 y los 87 años. Se cantó “Waltzing Matilda” en honor de la víctima más joven, cuyos padres ucranianos dieron a su hija nacida en Australia lo que describieron como el nombre más australiano que conocían.

Ahmed al Ahmed, un héroe de la masacre ampliamente aclamado, envió un mensaje de apoyo desde su cama de hospital. El inmigrante de origen sirio recibió un disparo tras arrebatar una escopeta a uno de los pistoleros.

“El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Hoy estoy con vosotros, hermanos y hermanas”, escribió.

Su padre, Mohamed Fateh al Ahmed, fue invitado a encender una vela en el candelabro judío conocido como menorá en la última noche de Janucá.

Más allá de la famosa playa, personas de toda Australia se unieron a la afectada comunidad judía de Sídney encendiendo velas y guardando un minuto de silencio en sus casas a las 18:47 horas para recordar el momento en que se produjo la masacre. Las cadenas de televisión y radio de toda Australia también guardaron silencio.

Los gobiernos federal y del estado de Nueva Gales del Sur declararon el domingo Día Nacional de Reflexión para conmemorar el peor tiroteo masivo en Australia desde que 35 personas murieron en el estado de Tasmania en 1996.

Albanese había anunciado anteriormente una revisión de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia federales tras el atentado de la semana pasada, inspirado por el grupo Estado Islámico.

Los líderes indígenas celebraron el domingo por la mañana una ceremonia tradicional en el pabellón Bondi, frente al mar, donde se ha erigido un improvisado monumento conmemorativo a medida que se acumulaban las flores y los sinceros mensajes. El monumento se despejará el lunes.

Mostyn, la gobernadora general, aceptó una invitación del Consejo Nacional de Mujeres Judías para que mujeres de todas las confesiones depositaran una flor en el monumento el domingo por la mañana. Cientos de mujeres y niñas vestidas de blanco se unieron a ella en este gesto.

Más tarde entregó un mensaje del monarca británico diciendo que él y la reina Camilla estaban “horrorizados y entristecidos por el más espantoso ataque antisemita contra personas judías la celebración de Hannukah en Bondi Beach”.

Fuerte seguridad en Bondi Beach

Uno de los sospechosos, Naveed Akram, de 24 años, fue abatido por la policía. Se le imputan 15 cargos de asesinato y 40 cargos de causar daños con intención de asesinato en relación con los heridos. Su padre, Sajid Akram, de 50 años, fue abatido por la policía en el lugar de los hechos.

El Departamento de Sanidad dijo que 13 de los heridos en Bondi permanecían ingresados en hospitales de Sydney el domingo.

La policía reforzó la seguridad en los alrededores de Bondi el domingo, incluyendo agentes armados con fusiles. Se criticó que los primeros policías que respondieron la semana pasada estuvieran armados sólo con pistolas Glock, que no tenían el alcance letal de las escopetas y rifles de los asaltantes. Dos policías resultaron gravemente heridos.

Las banderas ondearon a media asta en el puente del puerto de Sídney y en los edificios gubernamentales, que se iluminaron de amarillo el domingo por la noche en muestra de solidaridad con la comunidad judía.

El copresidente del Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos, Alex Ryvchin, dijo que las familias de las víctimas se sentían “trágica e imperdonablemente defraudadas” por la incapacidad del gobierno para combatir el aumento del antisemitismo en Australia desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en 2023.

Un día después del atentado, una reunión de emergencia de líderes federales y estatales se comprometió a endurecer la legislación nacional sobre armas con medidas que incluyen la limitación del número de armas que puede poseer una persona. Sajid Akram poseía legalmente seis armas, incluidas las dos escopetas y los dos rifles de cerrojo utilizados en Bondi.

