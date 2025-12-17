El sospechoso del tiroteo en una playa de Australia es acusado de 15 cargos de asesinato

Sydney - Un presunto agresor de la masacre de la playa Bondi en Sydney fue acusado de 59 delitos, incluidos 15 cargos de asesinato, el miércoles, mientras cientos de dolientes se reunían en Sydney para comenzar los funerales de las víctimas.

Dos tiradores masacraron a 15 personas el domingo en un tiroteo antisemita dirigido a judíos que celebraban la Hanukka en la playa Bondi, y más de 20 personas seguían hospitalizadas. Todas las víctimas identificadas hasta ahora eran judías.

A medida que se desarrollan las investigaciones, Australia atraviesa una reflexión social y política sobre el antisemitismo, el control de armas y si las protecciones policiales para los judíos en eventos como el del domingo eran suficientes para las amenazas que enfrentaban.

Sospechoso acusado en el hospital

Naveed Akram, el presunto tirador de 24 años, fue acusado el miércoles después de despertar de un coma en un hospital de Sydney, donde ha estado desde que la policía les disparó a él y a su padre en Bondi. Su padre de 50 años, Sajid Akram, murió en el lugar.

Los cargos incluyen un cargo de asesinato por cada víctima que murió y un cargo de cometer un acto terrorista, dijo la policía.

Akram también fue acusado de 40 cargos de causar daño con intención de asesinar en relación con los heridos y de colocar un explosivo cerca de un edificio con intención de causar daño.

La policía dijo que el auto de los Akram, que fue encontrado en la escena del crimen, contenía bombas caseras.

El abogado de Akram no presentó declaraciones de culpabilidad ni solicitó la liberación bajo fianza de su cliente durante una comparecencia por vídeo desde su cama de hospital, según un comunicado del tribunal.

Akram fue representado por Legal Aid NSW, que tiene una política de no comentar a los medios en nombre de los clientes. Se espera que permanezca bajo custodia policial en el hospital hasta que esté lo suficientemente bien como para ser trasladado a una prisión.

Entierran a un padre de cinco hijos que atendía a presos

Las familias de la comunidad judía unida de Sydney se reunieron, una tras otra, para comenzar a enterrar a sus muertos. Las víctimas del ataque tenían edades que iban desde una niña de 10 años hasta un superviviente del Holocausto de 87 años.

Los judíos suelen ser enterrados dentro de las 24 horas posteriores a su muerte, pero los funerales se han retrasado por investigaciones forenses.

El primero en ser despedido fue Eli Schlanger, de 41 años, esposo y padre de cinco hijos que se desempeñó como rabino asistente en Chabad-Lubavitch de Bondi y organizó el evento “Hanukka junto al mar” del domingo, donde ocurrió el ataque. Schlanger, nacido en Londres, también fue capellán en prisiones de todo el estado de Nueva Gales del Sur y en un hospital de Sydney.

“Después de lo que pasó, mi mayor arrepentimiento fue -aparte de, obviamente, lo obvio- que podría haber hecho más para decirle a Eli más a menudo cuánto lo amamos, cuánto lo amo, cuánto apreciamos todo lo que hace y cuán orgullosos estamos de él”, dijo el suegro de Schlanger, el rabino Yehoram Ulman, quien a veces hablaba entre lágrimas.

“Espero que él lo supiera. Estoy seguro de que lo sabía”, dijo Ulman. “Pero creo que debería haberse dicho más a menudo”.

Un doliente, Dmitry Chlafma, dijo al salir del servicio que Schlanger era su rabino desde hacía mucho tiempo.

“Se puede ver por la cantidad de personas que están aquí cuánto significaba para la comunidad”, dijo Chlafma. “Era cálido, feliz, generoso, único en su clase”.

Fuera del funeral, no lejos del lugar del ataque, el ambiente era silencioso y sombrío, con una fuerte presencia policial.

Las autoridades investigan una posible conexión con el grupo EI

Las autoridades creen que el tiroteo fue “un ataque terrorista inspirado por el Estado Islámico”, dijo el miércoles la comisionada de la policía federal de Australia, Krissy Barrett.

EI es un grupo disperso y considerablemente más débil desde que una intervención militar liderada por Estados Unidos en 2019 lo expulsó del territorio que había tomado en Irak y Siria, pero sus células permanecen activas y ha inspirado una serie de ataques independientes, incluso en países occidentales.

Las autoridades también están examinando un viaje que los sospechosos hicieron a Filipinas en noviembre.

Grupos de milicianos separatistas musulmanes, como Abu Sayyaf en el sur de Filipinas, una vez expresaron su apoyo al EI y han acogido a pequeños números de milicianos extranjeros de Asia, Oriente Medio y Europa en el pasado. Funcionarios militares y policiales filipinos dicen que no ha habido indicios recientes de milicianos extranjeros en el sur del país.

El gobierno promete medidas sobre armas y antisemitismo

La noticia de que los sospechosos aparentemente se inspiraron en el grupo Estado Islámico provocó más preguntas sobre si el gobierno de Australia había hecho lo suficiente para frenar los crímenes impulsados por el odio, especialmente dirigidos a los judíos. En Sydney y Melbourne, donde vive el 85% de la población judía de Australia, se ha registrado una ola de ataques antisemitas en el último año.

Después de que líderes judíos y supervivientes del ataque del domingo criticaran al gobierno por no atender sus advertencias de violencia, el primer ministro, Anthony Albanese, prometió el miércoles tomar las medidas gubernamentales necesarias para erradicar el antisemitismo.

Albanese y los líderes de algunos estados australianos han prometido endurecer las ya estrictas leyes de armas del país en lo que serían las reformas más radicales desde que un tirador mató a 35 personas en Port Arthur, Tasmania, en 1996. Los tiroteos masivos en Australia han sido raros desde entonces.

Albanese anunció planes para restringir aún más el acceso a las armas, en parte porque se supo que el sospechoso mayor había acumulado seis armas legalmente. Las medidas propuestas incluyen restringir la posesión de armas a ciudadanos australianos y limitar el número de armas que una persona puede poseer.

Los australianos se unen para llorar

Mientras tanto, los australianos que buscan formas de asimilar el horror se decidieron por actos prácticos. Se reportaron largas filas en los sitios de donación de sangre y al amanecer del miércoles, cientos de nadadores formaron un círculo en la arena, donde guardaron un minuto de silencio. Luego corrieron hacia el mar.

No muy lejos, parte de la playa permanecía detrás de la cinta policial mientras continuaba la investigación sobre la masacre, con zapatos y toallas abandonados mientras la gente huía aún esparcidos por la arena.

Un evento que regresaría a Bondi fue la celebración de Hanukka atacado, que se ha llevado a cabo durante 31 años, dijo Ulman. Sería en desafío al deseo de los atacantes de hacer que la gente sintiera que era peligroso vivir como judíos, agregó.

“Eli vivió y respiró esta idea de que nunca podemos permitirles no solo tener éxito, sino que cada vez que intentan algo nos volvemos más grandes y más fuertes”, dijo.

“Vamos a mostrarle al mundo que el pueblo judío es invencible”.

Graham-McLay informó desde Wellington y McGuirk desde Melbourne.

