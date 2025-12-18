Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Australia despide a Matilda, la víctima de 10 años del atentado en Bondi

El funeral, marcado por escenas de profunda emoción, comenzó con un homenaje a la niña

18 de diciembre de 2025 - 9:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, sostiene un globo que dice "Matilda". (DEAN LEWIS)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Cientos de personas acudieron este jueves a un centro memorial judío en el este de Sídney para despedir a Matilda, de 10 años, la víctima más joven del atentado perpetrado el pasado domingo junto a la playa de Bondi, con 15 fallecidos, además de uno de los atacantes.

El funeral, marcado por escenas de profunda emoción, comenzó con un homenaje a una niña descrita por su familia como amante de la naturaleza y de los animales.

La madre de Matilda fue consolada por allegados mientras se recordaba a la menor, cuyo ataúd fue adornado con un gran peluche de abeja, en alusión a su segundo nombre, Bee. Los asistentes llevaron pegatinas con la misma imagen como símbolo de recuerdo y girasoles.

Al acto asistieron diversas autoridades, entre ellas el gobernador del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, quien leyó un poema durante la ceremonia, así como la gobernadora general de Australia, Sam Mostyn o la líder de la oposición federal, Sussan Ley.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, no estuvo presente, pese a haber indicado previamente que acudiría a los actos conmemorativos a los que fuera invitado.

El domingo pasado, un tiroteo en la playa de Bondi contra un evento organizado por la comunidad judía dejó 16 muertos, incluyendo uno de los perpetradores, que eran padre e hijo de origen indio, y decenas de heridos.

Según las investigaciones preliminares, las autoridades creen que actuaron de manera independiente y que estuvieron influidos por ideología vinculada al Estado Islámico (EI). En noviembre viajaron al sur de Filipinas, donde operan algunas células afines al EI.

También hoy se llevó a cabo el funeral a otra de las víctimas, Alex Kleytman, superviviente del holocausto de 87 años, que se realizó en el mismo centro, ya que los funerales no se llevan a cabo en sinagogas dentro de la comunidad judía.

El Gobierno de Nueva Gales del Sur anunció este jueves un paquete conjunto de ayudas con el Ejecutivo federal para asistir a las víctimas y a los familiares de los fallecidos en el ataque de Bondi.

El plan contempla un pago de 75.000 dólares australianos (unos 42.000 euros) para cada familia afectada, destinado a cubrir los gastos funerarios y de entierro, así como los costes de repatriación si es necesario.

El paquete incluye también 2 millones de dólares australianos (1,1 millones de euros) para organizaciones de la comunidad judía que brindan apoyo a las familias de las víctimas, entre otras ayudas y prestaciones a comercios y comunidades locales.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
