Llueven donaciones para sirio que frenó a atacante en Australia y se convirtió en héroe nacional

Como muchos australianos que pasean por la playa de Bondi en las largas y cálidas noches de verano, Ahmed al Ahmed solo quería una taza de café con un amigo. A su alrededor, estalló una masacre cuando dos hombres armados atacaron a judíos durante las festividades de Hanukkah en un parque cerca de la costa.

Pronto, al Ahmed se arrastraba, agachado, entre dos coches estacionados, antes de lanzarse directamente hacia uno de los tiradores desprevenidos. En imágenes que han sido vistas millones de veces en todo el mundo, se puede ver al padre de 44 años enfrentándose a uno de los hombres armados, arrebatándole la escopeta de sus manos y apuntando al atacante.

La historia del comerciante musulmán sirio-australiano que frenó a uno de los atacantes el domingo ha sido acogida por un país que busca desesperadamente consuelo tras una de sus horas más oscuras: el asesinato de 15 personas mientras celebraban su fe judía.

Millones han sido recaudados para el héroe

“En un momento en el que hemos visto el mal perpetrado, él brilla como un ejemplo de la fortaleza de la humanidad”, afirmó el martes el primer ministro Anthony Albanese, al salir de un hospital de Sydney donde al Ahmed es tratado por heridas de bala. “Somos un país valiente. Ahmed al Ahmed representa lo mejor de nuestro país”.

Una página de recaudación de fondos establecida por australianos que nunca habían conocido a Al Ahmed había recaudado hasta el martes por la noche donaciones de unas 40,000 personas, que sumaban $1.5 millones. Entre los partidarios se encontraba el multimillonario gestor de fondos de cobertura William Ackman, quien prometió 99,000 dólares australianos.

Enfrenta una larga recuperación

Al Ahmed, quien está casado y tiene dos hijas pequeñas, enfrenta una larga lucha por delante, dicen quienes han hablado con él desde la masacre del domingo. Fue baleado varias veces en el brazo izquierdo, aparentemente por el segundo agresor mientras disparaba indiscriminadamente desde un puente peatonal.

Ya lo operaron y le han programado más cirugías, dijo Lubaba alhmidi Alkahil, portavoz de la Asociación de Australianos por Siria, quien anoche visitó a Al Ahmed en el hospital. El hombre “tranquilo y humilde” estaba consciente, pero débil y enfrenta al menos seis meses de recuperación, dijo Alkahil.

Primer Ministro y Presidente son admiradores

Desde el día del ataque, la pila de arreglos florales y notas de agradecimiento ha crecido fuera de la pequeña tienda de tabaco que Al Ahmed posee frente a una estación de tren en un suburbio de Sydney. Mientras tanto, ha recibido visitas en el hospital de los líderes de Australia, y al parecer le dijo a Chris Minns, el primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, que volvería a hacer lo mismo.

Ha sido aclamado como un héroe por líderes mundiales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernador general de Australia, quien es el representante del rey Carlos de Gran Bretaña en el país. Minns dijo que Al Ahmed salvó “innumerables” vidas en lo que el funcionario describió como “la escena más increíble que he visto”.

Al Ahmed fue policía en Siria

Al Ahmed vivía en la ciudad de Nayrab en la región de Idlib en Siria antes de llegar a Australia, dijo su primo Mohammad al Ahmed a The Associated Press. Dejó Siria en 2006 después de terminar sus estudios, antes de las protestas masivas de 2011 contra el gobierno del entonces presidente Bashar Assad, que fueron enfrentadas con una brutal represión y se convirtieron en una guerra civil de casi 14 años.

Nayrab fue fuertemente bombardeada por las fuerzas de Assad, y la mayoría de las casas de la ciudad quedaron reducidas a escombros. El martes, Al Ahmed era el tema de conversación de la ciudad.

“Ahmed hizo realmente un trabajo heroico”, dijo su primo, Mohammad al Ahmed, a The Associated Press. “Sin ninguna vacilación, enfrentó al terrorista y lo desarmó solo para salvar a personas inocentes”.

Los padres de Ahmed al Ahmed, que llegaron a Sydney este año para reunirse con su hijo, dijeron a la Australian Broadcasting Corp. que su hijo había servido en la policía y en las fuerzas de seguridad central en Siria. El padre, Mohamed Fateh al Ahmed, dijo que la “conciencia y el alma” de su hijo lo impulsaron a actuar el domingo.

“Siento orgullo y honor porque mi hijo es un héroe de Australia”, dijo el padre.

Esperanza en medio de la tragedia

Tras la matanza, un país sacudido por uno de los peores ataques motivados por el odio en su suelo —presuntamente cometido por un residente australiano que llegó de India en 1998 y su hijo nacido en Australia— busca esperanza en medio de su dolor. Han comenzado a surgir historias de heroísmo.

Estos relatos incluyen la historia de Boris y Sofia Gurman, un matrimonio que fue asesinado mientras intentaba detener a uno de los tiradores cuando comenzaba la masacre, contó la familia de la pareja a los medios australianos.

Reuven Morrison, de 62 años, también fue asesinado mientras intentaba detener el horror, según su hija, Sheina Gutnick. Después de que Al Ahmed le quitó el arma a un tirador, una persona que Gutnick identificó como Morrison es vista lanzando objetos al hombre armado, antes de que el segundo hombre le disparara.

Actos de valentía como estos fueron citados por muchos en las redes sociales y en los medios de comunicación como ejemplos de lo que debería significar ser australiano.