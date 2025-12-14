Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Impresionante: heroico acto de un civil desarmó a uno de los atacantes en Australia

Las imágenes se viralizaron rápidamente

14 de diciembre de 2025 - 11:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aparentemente, este héroe espontáneo no contaba con experiencia en manejo de armas. (Captura)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Bondi Beach, en Sydney, Australia, fue escenario este domingo de un ataque terrorista ocurrido durante una celebración judía de Hanukkah. El incidente dejó un trágico saldo de al menos diez muertos y 29 heridos. Sin embargo, en medio del horror, una acción de valentía por parte de un civil sobresalió al lograr desarmar a uno de los atacantes, quien disparaba indiscriminadamente.

RELACIONADAS

Las imágenes, rápidamente viralizadas en las redes sociales, muestran ese tenso momento. El hombre, cuya identidad aún no trascendió, se acercó sigilosamente por la espalda al agresor, armado con un arma larga. Con asombrosa determinación, el civil lo inmovilizó y le quitó la pistola. Acto seguido, en un giro dramático, le apuntó al terrorista con la misma arma que sembraba el pánico.

Aparentemente, este héroe espontáneo no contaba con experiencia en manejo de armas. Luego de reducir al atacante, levantó una mano para llamar a la policía. Mientras tanto, el agresor, vestido con camisa negra y pantalón blanco, aprovechó la confusión para alejarse del lugar. Este incidente de coraje fue uno de los primeros detalles conocidos del ataque que conmovió a Australia.

Dos hombres armados mataron al menos a 11 personas el domingo durante una celebración de una festividad judía en la playa de Bondi de Sídney, informaron las autoridades australianas.Las autoridades calificaron el suceso como ataque terrorista.Un clip dramático aparentemente filmado por un miembro del público y emitido en canales de televisión australianos mostró a alguien que parecía abordar y desarmar a uno de los hombres armados, antes de apuntarle con el arma que le había quitado.
1 / 12 | Masacre en playa de Australia: dos hombres matan a 11 personas en ataque contra evento judío. Dos hombres armados mataron al menos a 11 personas el domingo durante una celebración de una festividad judía en la playa de Bondi de Sídney, informaron las autoridades australianas. - Mark Baker

Según The Australian, el otro atacante se encontraba a pocos metros. La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó la muerte de “diez personas, entre ellas un hombre que se cree fue uno de los tiradores”, y que “el segundo presunto tirador se encuentra en estado crítico”. Un testigo, identificado como Vlad, relató haber escuchado “más de 50 tiros” en cinco minutos, con “decenas de cuerpos” a su alrededor, ilustrando la magnitud del ataque.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, lamentó las “escenas impactantes y angustiosas”. El presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció un “vil ataque terrorista contra los judíos”, relacionándolo con una “ola de antisemitismo”. El ministro ultranacionalista israelí, Itamar Ben Gvir, vinculó el hecho con la política australiana hacia Palestina.

---

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Tags
Breaking NewsAustraliaAtaques terroristas
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 14 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: