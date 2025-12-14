Impresionante: heroico acto de un civil desarmó a uno de los atacantes en Australia

Bondi Beach, en Sydney, Australia, fue escenario este domingo de un ataque terrorista ocurrido durante una celebración judía de Hanukkah. El incidente dejó un trágico saldo de al menos diez muertos y 29 heridos. Sin embargo, en medio del horror, una acción de valentía por parte de un civil sobresalió al lograr desarmar a uno de los atacantes, quien disparaba indiscriminadamente.

Las imágenes, rápidamente viralizadas en las redes sociales, muestran ese tenso momento. El hombre, cuya identidad aún no trascendió, se acercó sigilosamente por la espalda al agresor, armado con un arma larga. Con asombrosa determinación, el civil lo inmovilizó y le quitó la pistola. Acto seguido, en un giro dramático, le apuntó al terrorista con la misma arma que sembraba el pánico.

Aparentemente, este héroe espontáneo no contaba con experiencia en manejo de armas. Luego de reducir al atacante, levantó una mano para llamar a la policía. Mientras tanto, el agresor, vestido con camisa negra y pantalón blanco, aprovechó la confusión para alejarse del lugar. Este incidente de coraje fue uno de los primeros detalles conocidos del ataque que conmovió a Australia.

Según The Australian, el otro atacante se encontraba a pocos metros. La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó la muerte de “diez personas, entre ellas un hombre que se cree fue uno de los tiradores”, y que “el segundo presunto tirador se encuentra en estado crítico”. Un testigo, identificado como Vlad, relató haber escuchado “más de 50 tiros” en cinco minutos, con “decenas de cuerpos” a su alrededor, ilustrando la magnitud del ataque.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, lamentó las “escenas impactantes y angustiosas”. El presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció un “vil ataque terrorista contra los judíos”, relacionándolo con una “ola de antisemitismo”. El ministro ultranacionalista israelí, Itamar Ben Gvir, vinculó el hecho con la política australiana hacia Palestina.

