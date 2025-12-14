Lo clasifican como un ataque terrorista: dos hombres armados matan a 11 personas en Australia

Sídney - Dos hombres armados mataron a tiros al menos a 11 personas el domingo en un evento judío que se celebraba en la playa de Bondi, Sídney, dijeron las autoridades australianas, que clasificaron el suceso como ataque terrorista. Un hombre armado fue abatido por la policía y el segundo fue arrestado.

El sospechoso se encontraba en estado crítico, dijeron las autoridades. Había una enorme operación de emergencia en marcha, con personas heridas siendo cargadas en ambulancias.

Al menos 29 personas resultaron heridas, dijo Mal Lanyon, el comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney. Dos de los heridos eran agentes de policía.

“Este ataque fue diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney”, dijo el primer ministro del estado, Chris Minns. La masacre fue declarada un ataque terrorista debido al evento objetivo y las armas utilizadas, dijo Lanyon.

Cientos de personas se habían reunido para un evento en la playa de Bondi llamado Janucá junto al Mar, que celebraba el inicio del festival judío de Janucá.

Imágenes dramáticas aparentemente filmadas por un testigo y emitidas en canales de televisión australianos mostraron a alguien que parecía abordar y desarmar a uno de los hombres armados, antes de apuntarle con el arma del hombre.

Lachlan Moran, de 32 años, de Melbourne, estaba esperando a su familia cerca cuando oyó disparos, dijo a The Associated Press. Dejó caer la cerveza que llevaba para su hermano y corrió.

“Se oyeron algunos disparos, y me asusté y salí corriendo. (...) Empecé a correr. Simplemente tuve esa intuición. Corrí tan rápido como pude”, dijo Moran. Dijo que oyó disparos intermitentes durante unos cinco minutos.

“Todos simplemente dejaron caer todas sus pertenencias y todo y corrían y la gente lloraba y fue simplemente horrible”, dijo Moran.

La policía dijo que su operación estaba “en curso” y que “varios objetos sospechosos ubicados en las cercanías” estaban siendo examinados por agentes especialistas, incluyendo un dispositivo explosivo improvisado encontrado en el auto de uno de los sospechosos. Los servicios de emergencia recibieron un aviso para acudir a Campbell Parade alrededor de las 6:45 de la tarde por reportes de disparos, dijo la policía.

Medios de comunicación locales hablaron con transeúntes afectados y manchados de sangre que presenciaron lo ocurrido. Lanyon dijo que el número de muertos por el tiroteo era “variable” y que las personas heridas seguían llegando a los hospitales.

“Nuestro corazón sufre por la comunidad judía de Australia esta noche” , dijo Minns a los periodistas en Sídney. “Solo puedo imaginar el dolor que están sintiendo ahora al ver a sus seres queridos asesinados mientras celebran esta antigua festividad”.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo en un comunicado que sus pensamientos estaban con todos los afectados.

“Las escenas en Bondi son impactantes y angustiosas”, dijo. “La policía y los servicios de emergencia están en el lugar trabajando para salvar vidas”.

Las muertes por tiroteos masivos en Australia son extremadamente raras. Una masacre en 1996 en la ciudad de Port Arthur, Tasmania, donde un único hombre armado mató a 35 personas, llevó al gobierno a endurecer drásticamente las leyes de armas y dificultó mucho más que los australianos adquirieran armas de fuego.

Tiroteos masivos significativos en este siglo incluyeron dos asesinatos-suicidios con un saldo de cinco personas en 2014, y siete en 2018, en los que los hombres armados mataron a sus propias familias y a sí mismos.