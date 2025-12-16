Un superviviente del Holocausto y una niña de 10 años, entre los fallecidos en tiroteo de Bondi Beach

Antes del derramamiento de sangre y los corazones rotos, había una niña de alma bondadosa, una abuela cariñosa que repartía comidas a los necesitados y un joven apodado “persona de oro” por su bondad. Y había un abuelo de 87 años que buscó consuelo en Australia después de sobrevivir al Holocausto, sólo para morir en lo que las autoridades han llamado terrorismo antisemita.

Están entre las 15 personas asesinadas el domingo por la noche por dos hombres armados durante una celebración de Hanukkah en la famosa playa Bondi de Sídney. El comisario de la policía federal australiana afirmó que se trataba de un atentado terrorista inspirado por el grupo Estado Islámico.

A continuación se describen algunas de las víctimas:

La víctima más joven que “veía la belleza en todo el mundo”

Matilda, una niña de 10 años cuyo apellido no se ha revelado a petición de su familia, fue la persona más joven asesinada en la masacre.

La profesora de idiomas de Matilda, Irina Goodhew, que puso en marcha un GoFundMe para ayudar a la familia de la niña, la describió en un post de Facebook como una chica dulce que veía la belleza en todo el mundo.

“Matilda era un alma brillante y cariñosa que nos enseñó que la verdadera bondad se encuentra en el amor y la compasión que compartimos”, escribió Goodhew. “Su memoria nos recuerda que debemos llevar la bondad en nuestros corazones y difundirla por el mundo. Que la luz de sus ojos siga viva a través de nosotros: en nuestras acciones, nuestras palabras y nuestro amor mutuo.”

El rabino asistente que mostró un corazón bondadoso

Eli Schlanger, rabino asistente de Jabad-Lubavitch de Bondi, organizó el domingo el acto de Janucá junto al mar. Era padre de cinco hijos, el menor de los cuales nació hace sólo dos meses, según Jabad, un movimiento judío ortodoxo que realiza actividades de divulgación en todo el mundo.

Schlanger, de 41 años y nacido en Londres, también fue capellán del departamento de servicios correccionales del Estado y capellán de un hospital de Sydney, donde atendió a pacientes y familiares.

Schlanger iba allí donde se le necesitaba para ayudar a la gente, incluidas las prisiones, dijo su amigo Ben Wright.

“Eli era una persona muy especial”, dijo Wright a The Associated Press mientras permanecía de pie cerca de una zona acordonada de Bondi la mañana después del atentado, con una caja negra que contenía versículos de la Torá atada a su brazo. “Dedicaba gran parte de su tiempo a intentar que los judíos hicieran una buena acción”.

Wright, que vio cómo amigos y desconocidos fueron tiroteados durante el atentado mientras acunaba a su bebé de 6 meses, dijo que espera emular la bondad de Schlanger.

Un pilar de la comunidad judía conocido por su amabilidad

Yaakov Levitan, rabino y padre de cuatro hijos, era conocido por su amabilidad y dedicación a ayudar a los demás, según el movimiento Jabad, que lo describió como un “pilar vital, entre bastidores” de la comunidad judía de Sídney.

Originario de Johannesburgo, este hombre de 39 años fue director general de Jabad of Bondi y trabajó en el Beth Din de Sídney, o tribunal religioso.

Voluntaria reflexiva que repartió comidas

Marika Pogany, abuela de 82 años y voluntaria comunitaria, entregó miles de comidas kosher a los necesitados, según informó en un comunicado la Federación de Comunidades Judías de Hungría.

COA, un servicio de voluntariado de Sídney para ancianos judíos, dijo en un post de Instagram que Pogany era parte del “corazón palpitante de COA y una fuente de calor para miles de personas”.

“Durante 29 años llegó al COA con su sonrisa tranquila y su amabilidad constante”, escribió el COA. “Ella levantó la habitación simplemente por estar en ella. No pedía nada y lo daba todo”.

Zuzana Čaputová, ex presidenta de Eslovaquia, la llamó “Marika” y describió a Pogany como su “amiga íntima desde hace mucho tiempo”, que había visitado Eslovaquia todos los años desde 1989.

Una “persona de oro” con talento para el fútbol

Dan Elkayam, ciudadano francés de 27 años descrito por su hermano como “una persona de oro”, era un futbolista de talento que vivía con su novia en los suburbios del este de Sídney.

El hermano de Elkayam, Jérémie Elkayam, declaró a la emisora France Info que su hermano era “alguien extraordinario... que sacaba provecho de la vida, que no era nada materialista, que comprendía el valor de las cosas y a quien le encantaba viajar”.

“Somos cuatro hermanos y, de los cuatro, para mí fue el más amable de nosotros”, dijo Jérémie Elkayam.

El club de fútbol Rockdale Ilinden FC de Sydney dijo en un comunicado que Elkayam era un jugador de gran talento y popular en el equipo de la Premier League del club que “será muy echado de menos por sus compañeros de equipo y por todos los que le conocían”.

“Los que más cerca estaban de él lo describían como una persona con los pies en la tierra, alegre y con suerte, que era acogido calurosamente por todos los que conocía”, dijo el Presidente del club, Dennis Loether.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, escribió en un post en X que la muerte de Elkayam era “otra trágica manifestación de un repugnante aumento del odio antisemita que debemos derrotar”.

Policía jubilado considerado una “‘leyenda’ del club de rugby”

Peter Meagher, conocido por sus amigos como “Marzo”, era un oficial de policía retirado y un director de equipo y voluntario muy querido en el club de rugby Randwick, que condenó el “abominable ataque dirigido contra nuestra comunidad judía” en un comunicado el lunes y llamó a Meagher una “leyenda absoluta en nuestro club.”

Meagher estaba trabajando como fotógrafo freelance en el evento de Bondi Hanukkah, dijo el club, señalando que su presencia fue “simplemente un caso catastrófico de estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado”.

Una fotografía que acompañaba al comunicado mostraba “Marzo” escrito con tiza en un campo de rugby, junto a una camiseta del equipo.

Heroico transeúnte que intentó detener la violencia

Reuven Morrison, de 62 años, murió al intentar detener a uno de los tiradores, según su hija, Sheina Gutnick.

Gutnick declaró a CBS News que su padre es la persona a la que se ve en las imágenes de vídeo ampliamente difundidas lanzando objetos al pistolero, que según Gutnick eran ladrillos, después de que otro transeúnte, Ahmed al Ahmed, arrancara el arma al tirador.

“Creo que después de que Ahmed consiguiera quitarle la pistola al terrorista, mi padre fue a intentar desatascar la pistola para intentar disparar. Gritaba al terrorista”, dijo.

Morrison emigró a Australia desde la Unión Soviética hace cinco décadas para escapar de la persecución antisemita. Pensó que Australia sería un lugar seguro, dijo Gutnick.

“Aquí es donde iba a tener una familia, donde iba a vivir una vida lejos de la persecución”, dijo. “Y durante muchos años lo hizo; vivió una vida maravillosa y libre. Hasta que Australia se volvió contra él”.

El superviviente del Holocausto que protegió a su mujer

Alex Kleytman era un superviviente del Holocausto de 87 años que se había trasladado a Australia desde Ucrania.

“No tengo marido. No sé dónde está su cuerpo”, dijo su esposa Larisa Kleytman a los periodistas a las puertas de un hospital de Sidney el domingo. “Nadie puede darme ninguna respuesta”.

Larisa declaró al periódico The Australian que su marido murió mientras la protegía.

“Estábamos de pie y de repente sonó el ‘pum, pum’, y todo el mundo cayó al suelo”, relató. “En ese momento, él estaba detrás de mí y en un momento decidió acercarse a mí. Empujó su cuerpo hacia arriba porque quería estar cerca de mí”.

La pareja sobrevivió al “indecible terror del Holocausto” cuando eran niños antes de trasladarse a Australia, según un informe de 2023 de JewishCare, un proveedor de servicios para la comunidad judía australiana.

Un abuelo lleno de orgullo familiar

Tibor Weitzen, un abuelo de 78 años que veía lo mejor de las personas, emigró a Australia desde Israel en 1988, según relató su nieta.

“Mi abuelo era realmente lo mejor que se podía pedir”, declaró Leor Amzalak a la Australian Broadcasting Corp, la radiotelevisión pública del país. “Estaba tan orgulloso de nosotros... y nos quería más que a la vida misma”.