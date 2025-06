“Existe un impacto en cascada operacionalmente. Estamos siendo muy cautelosos y haciendo controles adicionales más allá de lo habitual”, dijo un ejecutivo de la compañía familiarizado con el asunto bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar con los medios.

La compañía anunció el martes la cancelación de múltiples vuelos, incluido uno de Ahmedabad a Londres Gatwick. Otro de Delhi a París fue cancelado ya que una verificación obligatoria previa al vuelo identificó un problema no identificado, dijo la aerolínea en un comunicado.

En un comunicado el martes, la dirección de aviación dijo que la vigilancia realizada en la flota Dreamliner de Air India hasta el momento no ha encontrado “preocupaciones importantes de seguridad”.

“Si me preguntas si el accidente descarrilará los ambiciosos planes de crecimiento, de ninguna manera. No se puede mirar atrás”, dijo Jitender Bhargava, un ex director ejecutivo de Air India.