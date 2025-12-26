Opinión
NoticiasMundo
Al menos 15 heridos tras un apuñalamiento masivo en una fábrica al suroeste de Tokio

La policía detuvo a un sospechoso

26 de diciembre de 2025 - 8:38 AM

Agentes de la Policía vigilan la escena de una apuñalada en la empresa Yokohama Rubber en Mishima, al oeste de Tokio, el viernes 26 de diciembre de 2025. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Tokio - Al menos 15 personas resultaron heridas este viernes en un apuñalamiento masivo sucedido en una fábrica en la prefectura japonesa de Shizuoka, al suroeste de Tokio, según la cadena pública japonesa NHK, que cita fuentes del Departamento de Bomberos local.

RELACIONADAS

La mayoría de los heridos fueron trasladados al hospital, todos en estado consciente, según la cadena.

Mientras, la policía detuvo a un hombre en el lugar sospechoso de haber atacado a las víctimas con un cuchillo.

Según el periódico japonés Asahi, las autoridades piensan que el hombre es un trabajador de unos 30 años de edad que entró en la fábrica armado con un cuchillo de supervivencia y una máscara de gas.

De acuerdo con NHK, el hombre apuñaló al menos a ocho personas en la fábrica, y roció algún tipo de líquido sobre otras seis, sin especificar cuál.

Según las autoridades de la localidad, los servicios de emergencias recibieron una llamada sobre las 4:30 p.m. alertado de que varias personas habían sido apuñaladas en una fábrica de caucho de la localidad de Mishima, en la prefectura de Shizuoka.

Las autoridades están aún investigando los detalles del incidente, y han acordonado la zona.

