Al menos siete muertos y más de 700 heridos en el mayor terremoto de Taiwán en 25 años

1 / 8 | Las autoridades en Taiwán se movilizan tras registrarse sismo de magnitud 7.4. Ciudadanos suben a lugares más altos luego que las autoridades en Taiwán alertaron sobre la posibilidad de un tsunami tras un terremoto de magnitud 7.4 sacudió al país el 3 de abril de 2024. - The Associated Press

El relato del terremoto en Taipéi

Si bien no se han detectado grandes daños por el momento, los temblores se han sentido durante al menos una hora y media en Taipéi, afirmó a EFE la argentina Brenda Hesse, estudiante de chino en la Universidad Nacional de Taiwán (NTU) con una beca del Gobierno taiwanés.

“Fue feo, fue rara la sensación de no saber cómo estaba todo afuera (…). Uno dentro del edificio (de la universidad) no es del todo consciente de la magnitud que está teniendo todo fuera, no sabía si había muchos destrozos, hasta dónde estaba todo bien o todo mal para yo transmitir tranquilidad a mis allegados en Argentina”, explicó.