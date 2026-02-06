Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Atentado masivo en mezquita de Pakistán deja al menos 31 muertos y 169 heridos

Nadie reivindicó inmediatamente la autoría de la explosión

6 de febrero de 2026 - 9:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de seguridad paquistaníes y personal de rescate se reúnen en el lugar de la explosión de una bomba. (Anjum Naveed)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un atentado masivo con bomba arrasó una mezquita chiíta en las afueras de la capital de Pakistán durante las oraciones del viernes, matando a 31 personas e hiriendo al menos a otras 169, dijo la policía.

La policía de Islamabad declaró que la explosión en la mezquita era un atentado y que se estaba investigando. Socorristas y testigos dijeron que algunos de los heridos se encontraban en estado crítico. Imágenes de televisión y redes sociales mostraron a policías y residentes trasladando a los heridos a hospitales cercanos.

Nadie reivindicó inmediatamente la autoría de la explosión, pero es probable que las sospechas recaigan en militantes como los talibanes paquistaníes o el grupo Estado Islámico, al que se han atribuido atentados anteriores contra fieles chiíes, una minoría en el país. Los militantes suelen atentar contra las fuerzas de seguridad y la población civil en todo Pakistán.

Aunque los atentados no son tan frecuentes en Islamabad, Pakistán ha experimentado un aumento de la violencia militante en los últimos meses, atribuido en gran medida a grupos separatistas baluchis y a los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, que es un grupo independiente, pero aliado de los talibanes afganos. Una filial regional del grupo Estado Islámico también ha actuado en el país.

Poco después de que se informara por primera vez de la explosión con un número menor de víctimas, el subcomisario de Islamabad, Irfan Memon, dio las últimas cifras de víctimas, mucho más elevadas.

El presidente Asif Ali Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif condenaron el atentado en sendas declaraciones y dieron el pésame a las familias de los fallecidos. Han ordenado que se preste toda la asistencia médica posible a los heridos.

“Atacar a civiles inocentes es un crimen contra la humanidad”, dijo Zardari. “La nación está con las familias afectadas en estos momentos difíciles”.

Sharif declaró que ha ordenado una investigación exhaustiva. “Los responsables deben ser identificados y castigados”, dijo.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, también condenó el atentado y pidió a las autoridades que garantizaran la mejor atención médica a los heridos.

El atentado del viernes se produjo cuando el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, de visita oficial de dos días, asistía a un acto con Sharif. El acto en Islamabad estaba a varios kilómetros del lugar de la explosión.

El último atentado más mortífero en Islamabad fue en 2008, cuando un suicida atentó contra el hotel Marriott de la capital, matando a 63 personas e hiriendo a más de 250. En noviembre, un terrorista suicida atentó frente a un tribunal de Islamabad y mató a 12 personas. En noviembre, un terrorista suicida atentó frente a un tribunal de Islamabad y mató a 12 personas.

El último atentado se produce casi una semana después de que el proscrito Ejército de Liberación Baluchi perpetrara múltiples atentados en la provincia suroccidental de Baluchistán, golpeada por la insurgencia, en los que murieron unas 50 personas.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
