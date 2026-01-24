Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos siete muertos y 25 heridos en un ataque suicida en una boda en Pakistán

Tuvo lugar en la residencia de un líder de un comité de paz progubernamental de la ciudad

24 de enero de 2026 - 10:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El funcionario informó de que tres personas murieron en el acto, mientras que cuatro de los heridos fallecieron a consecuencia de sus lesiones el sábado por la mañana. (Kashif Naveed)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Al menos 7 personas murieron y 25 resultaron heridas en un ataque suicida durante una ceremonia de boda en la ciudad de Dera Ismail Khan, situada en el noroeste de Pakistán, informó la policía este viernes.

“Anoche, un terrorista suicida se inmoló en medio de los invitados a la boda cuando algunos de ellos bailaban al ritmo de los tambores”, declaró a EFE el portavoz de la policía de la ciudad de Dera Ismail Khan, Muhammed Zulqarnain, este sábado.

Según el portavoz de la policía, el ataque tuvo lugar en la residencia de Noor Alam Mehsud, líder de un comité de paz progubernamental de la ciudad, donde se estaba celebrando la boda, y detalló que la cabeza del atacante suicida fue encontrada en el lugar de la explosión.

El funcionario informó de que tres personas murieron en el acto, mientras que cuatro de los heridos fallecieron a consecuencia de sus lesiones el sábado por la mañana, además de las 25 personas que permanecen bajo atención médica.

El ministro federal del Interior, Mohsin Naqvi, condenó el ataque suicida, según un comunicado emitido este sábado por su oficina donde expresó también su pesar por la pérdida de vidas en el ataque.

“Las bestias que atacan a personas inocentes no merecen ninguna concesión”, sentenció el ministro en el comunicado, añadiendo que “tales actos cobardes no pueden debilitar la firme determinación de la nación contra el terrorismo”.

Ningún grupo ha reivindicado de inmediato el ataque de este martes. Aunque el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) mantiene presencia en estas regiones y ha reivindicado en el pasado algunos de los ataques más mortíferos contra miembros de estos comités.

Los comités de paz, compuestos por líderes tribales locales, se han establecido en las zonas tribales con el respaldo del gobierno para contrarrestar la narrativa y la influencia de los talibanes y otras organizaciones militantes extremistas.

En abril del año pasado, al menos siete personas murieron y otras 17 resultaron heridas cuando una explosión tuvo como objetivo las oficinas de un comité de paz progubernamental en la sede del distrito tribal de Waziristán del Sur.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
