Al menos ocho personas muertas tras deslizamiento de tierra en Indonesia

Un alud registrado antes del amanecer del sábado, provocado por las intensas lluvias en la isla principal de Java, Indonesia, dejó al menos ocho personas muertas y 82 desaparecidos, mientras los rescatistas luchaban con el espeso lodo en busca de sobrevivientes.

Días de lluvias torrenciales habían provocado el desbordamiento de ríos, que arrasaron la localidad de Pasir Langu, en el distrito de Bandung Occidental de la provincia de Java Occidental. Lodo, rocas y árboles golpearon las aldeas ubicadas en la ladera de la montaña y sepultaron unas 34 casas.

Los rescatistas buscaban a los 82 residentes que se temía que estuvieran sepultados bajo montones de barro y escombros, mientras que 24 personas lograron escapar del desastre, indicó Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

En el poblado más afectado, Pasir Kuning, se recuperaron ocho cuerpos tras el deslave que arrasó con todo lo que había a su paso a las tres de la madrugada.

Las televisoras emitieron imágenes de operarios y residentes cavando desesperadamente en Pasir Langu, donde las carreteras y los campos de arroz en terrazas verdes se transformaron en barro marrón turbio. La aldea quedó cubierta de un lodo espeso, rocas y árboles arrancados de raíz.

“El suelo inestable y las lluvias intensas continúan complicando las operaciones de búsqueda y rescate”, dijo Teten Ali Mungku Engkun, director de la Oficina de Gestión de Desastres de Java Occidental.

Las autoridades locales evaluaron rápidamente los daños y desplegaron equipos de respuesta de emergencia inmediatamente después del deslave, agregó. Las familias que vivían a menos de 100 metros (yardas) de la zona de la catástrofe fueron evacuadas por el temor a nuevos aludes.

Las autoridades pidieron a los residentes en zonas propensas a este tipo de fenómenos que estén alerta y huyan de inmediato si escuchan estruendos, ven movimiento en el suelo o creen que las condiciones no son seguras.

En diciembre, inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra azotaron Sumatra, la isla más grande del país, y se cobraron la vida de la menos 1,200 personas, con más de 7,000 heridos, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

Entre octubre y abril, las lluvias estacionales y las mareas vivas suelen causar inundaciones y deslaves en toda Indonesia, un archipiélago de más de 17,000 islas donde millones de personas viven en áreas montañosas o cerca de llanuras aluviales fértiles.