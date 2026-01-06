Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Inundaciones repentinas en Indonesia causan al menos 16 muertos y arrasan viviendas

Las lluvias torrenciales del monzón sumergieron aldeas

6 de enero de 2026 - 3:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta foto publicada por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS), rescatistas y aldeanos buscan víctimas tras las inundaciones repentinas.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Inundaciones repentinas provocadas por lluvias torrenciales causaron la muerte de al menos 16 personas en la provincia indonesia de Sulawesi del Norte, informaron el martes las autoridades.

RELACIONADAS

Días de lluvias monzónicas desbordaron las riberas de los ríos a primera hora del lunes, desencadenando rápidos torrentes de agua mezclada con barro, rocas y escombros que arrastraron a personas y sumergieron aldeas en el distrito de Siau Tagulandang Biaro, declaró Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

El personal de rescate de emergencia, apoyado por la policía y el ejército, se desplegó en cuatro aldeas devastadas de Siau, una pequeña isla situada a unos 130 kilómetros del extremo norte de Sulawesi, la cuarta isla más grande de Indonesia. En algunos lugares, el acceso se vio obstaculizado por carreteras dañadas y comunicaciones interrumpidas, dijo Muhari.

Al menos siete casas fueron arrastradas por las aguas y más de 140 sufrieron daños cuando el diluvio descendió por las laderas. Las inundaciones obligaron a más de 680 residentes a refugiarse temporalmente en iglesias y edificios públicos, según Muhari.

Cuando el tiempo mejoró y las aguas retrocedieron el martes, los equipos de rescate recuperaron 16 cadáveres y buscaban a otros tres residentes desaparecidos en zonas donde barrios enteros habían quedado inundados, declaró Nuriadian Gumeleng, portavoz de la oficina de búsqueda y rescate de Sulawesi Septentrional.

La Jefa del Distrito de Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit, declaró un periodo de respuesta de emergencia de 14 días a partir del lunes para acelerar la entrega de ayuda, las evacuaciones y las reparaciones de infraestructuras tras las inundaciones que causaron 25 heridos.

“Pedimos a los residentes que permanezcan alerta, ya que nuevas precipitaciones podrían aumentar el riesgo de nuevas inundaciones o corrimientos de tierra”, dijo Kalangit, quien añadió que el gobierno provincial había enviado equipos pesados y suministros de socorro.

Breaking NewsIndonesiaInundacionesMuertes
