Mundo
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Choque de autobús en Indonesia deja 16 muertos

El vehículo transportaba a 34 personas cuando su conductor perdió el control

22 de diciembre de 2025 - 11:33 PM

La policía y los equipos de rescate llegaron unos 40 minutos después del choque y recuperaron los cuerpos de seis pasajeros que murieron allí. Otras diez personas fallecieron camino al hospital o mientras recibían tratamiento, comentó. (Archivo) (BASARNAS)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un autobús de pasajeros chocó el lunes en la isla indonesia de Java y 16 personas murieron, informaron autoridades.

El vehículo, que transportaba a 34 personas, perdió el control en una carretera de peaje y chocó contra una barrera de concreto antes de volcarse, indicó Budiono, jefe de la agencia de búsqueda y rescate. El funcionario sólo utiliza un nombre, al igual que muchos indonesios.

El autobús interprovincial viajaba desde la capital Yakarta hacia la antigua ciudad real de Yogyakarta cuando se volcó al entrar en una rampa de salida en curva, en la autopista de peaje Krapyak en la ciudad de Semarang, en Java Central, explicó.

“El impacto violento provocó que varios pasajeros salieran volando y quedaran atrapados contra el cuerpo del autobús”, agregó Budiono.

La policía y los equipos de rescate llegaron unos 40 minutos después del choque y recuperaron los cuerpos de seis pasajeros que murieron allí. Otras diez personas fallecieron camino al hospital o mientras recibían tratamiento, comentó.

De las 18 víctimas que reciben atención en dos hospitales cercanos, cinco de ellas se encuentran extremadamente graves y 13 están graves, señaló.

En reportes noticiosos en televisión podía verse el autobús amarillo volcado y rodeado por personal de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, policías y transeúntes, mientras las ambulancias transportaban a las víctimas lejos del lugar.

Tags
baby boomersIndonesiaAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
