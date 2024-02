Autoridades bolivianas analizan declarar desastre a ciudad amazónica tras histórica inundación

“Estamos alojados en un coliseo, la situación es muy precaria. Vivimos con las mascotas, ya somos más de 157 personas aquí y ya no entra nadie más”, dijo el miércoles a The Associated Press la profesora Carolina Araujo, de 57 años, que el domingo tuvo dejar su casa en la ciudad de Cobija, en el norte boliviano, tras desbordarse el río Acre y dejar decenas de viviendas bajo el agua. El aumento del caudal llegó a 16 metros el día anterior, superando registros históricos de 2015.