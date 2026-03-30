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Chocan Estados Unidos y España: Casa Blanca dice “no necesita su ayuda” tras cierre aéreo

El gobierno de Pedro Sánchez emitió la orden para los aviones estadounidenses que participan en la operación militar contra Irán

30 de marzo de 2026 - 3:28 PM

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“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la Operación Furia Épica y no necesitan ayuda de España ni de nadie más”, declaró a EFE un funcionario de la Administración de Donald Trump. (LUKAS COCH)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - La Casa Blanca respondió este lunes a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán, después de que el Gobierno español ordenara el cierre de su espacio aéreo para los aviones estadounidenses que participen en la guerra.

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“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la Operación Furia Épica y no necesitan ayuda de España ni de nadie más”, declaró a EFE un funcionario de la Administración de Donald Trump.

El Gobierno de Pedro Sánchez, que desde el inicio de la guerra prohibió el uso de las bases militares de Rota y Morón, ha ordenado también el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación militar, según publicó este lunes el periódico El País y confirmaron a EFE fuentes de Defensa.

El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán.Tres horas después, dio la orden de lanzar la operación "Furia Épica", que eliminaría a muchos de los principales líderes del país, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y varios mandos militares. Trabajadores de emergencia de la Media Luna Roja iraní utilizando una excavadora para retirar los escombros de un edificio residencial que fue alcanzado en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán.
1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews

Esta prohibición no afecta a los vuelos comerciales, precisaron a EFE fuentes del gestor español de navegación aérea Enaire, solo a las operaciones aéreas militares.

Posteriormente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró aque el Gobierno comunicó “clarísimamente” a EE.UU. desde el inicio de la operación militar que España no autorizaba el uso de las bases ni tampoco la utilización de su espacio aéreo español para operaciones relacionadas con la guerra.

Al menos seis militares estadounidenses murieron en acción durante los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.Esta foto proporcionada por Andrew Coady muestra a su hijo, Declan Coady, uno de los militares fallecidos durante los ataques.Los últimos dos nombres de los seis soldados estadounidenses fueron divulgados, posteriormente, por el Pentágono. Fueron identificados como el suboficial principal de tercera clase Robert Marzan, de 54 años, de Sacramento, y el mayor Jeffrey O’Brien, de 45 años, de Indianola, Iowa.
1 / 8 | Los rostros de los militares estadounidenses que murieron en los ataques contra Irán. Al menos seis militares estadounidenses murieron en acción durante los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. - Mehrnews

España “no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho ni lo hace ni lo hará, la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta”, incidió Robles.

La negativa de España al uso de esas bases, de uso conjunto con Estados Unidos, regulado en un convenio bilateral, ha aumentando la tensión entre ambos gobiernos y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya arremetido contra las autoridades españolas en numerosas ocasiones.

Kuwait derrumba por error tres aviones de Estados Unidos

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El derribo ocurre durante el conflicto en Oriente Medio, iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Trump llegó a calificar a España como un socio “terrible” y amenazó incluso con cortar todo el comercio con el país e imponerle un embargo, pese a que la política comercial española está integrada y regulada en el marco de la Unión Europea (UE).

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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