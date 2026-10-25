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Cierran los últimos colegios electorales en Brasil y se reanuda el conteo de votos

Al reanudar el recuento, Lula lideraba con el 52.27 % frente al 47.73 % de Bolsonaro, con un 1.50 % escrutado

25 de octubre de 2026 - 6:40 PM

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Una simpatizante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, hace fila en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasilia, Brasil, el domingo 25 de octubre de 2026. (Foto AP/Eraldo Peres) (Eraldo Peres)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

São Paulo - Los últimos colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 19.00 hora local (22.00 GMT) de este domingo para reanudar el recuento de votos en la segunda vuelta electoral, poniendo fin al plazo extraordinario de dos horas fijado por la Corte Suprema.

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Una parte sustancial de las escuelas cerró a las 17:00 hora local (20:00 hora GMT), el horario original de cierre y otra parte continuó dos horas más por orden judicial, en medio de un clima de marcada confusión entre las autoridades de mesa.

El cierre definitivo de las mesas traslada ahora la atención al Tribunal Superior Electoral (TSE), que se prepara para reanudar el escrutinio tras haberlo paralizado seis minutos después del inicio, cuando el recuento alcanzaba el 0.25%.

Al reanudar el recuento, Lula lideraba con el 52,27 % frente al 47,73 % de Bolsonaro, con un 1,50 % escrutado.

La resolución emitida por el juez del Supremo Cristiano Zanin, antiguo abogado personal del mandatario y aspirante a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva, extendió la recepción de votos hasta las 19:00 hora local (22:00 GMT) a minutos de que se cumpla el plazo de cierre de los colegios.

La medida respondió a un recurso interpuesto por el Partido de los Trabajadores (PT), que denunció irregularidades y falta de transporte público en municipios gobernados por la oposición.

No obstante, la notificación judicial llegó poco después de las 17:00, hora prevista para el cierre original.

Para entonces, cientos de mesas ya habían clausurado la jornada, emitido sus boletines de urna impresos e incluso comenzado a enviar los dispositivos a las sedes de los Tribunales Regionales Electorales (TRE).

Por ello, tanto el STF como el TSE aclararon que la decisión judicial valía solo para aquellos establecimientos que aún estaban recibiendo votantes.

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Brasil
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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