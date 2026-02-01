Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Claudia Sheinbaum anuncia envío de ayuda a Cuba y gestiones para retomar entregas de petróleo

Estados Unidos amenazó con aranceles a quienes apoyaran a la isla

1 de febrero de 2026 - 4:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presidenta mexicana rechazó que ella haya abordado directamente el asunto con su homólogo estadounidense, Donald Trump. (Marco Ugarte)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este domingo que su Gobierno planea enviar ayuda humanitaria a Cuba “esta semana”, con alimentos y otros productos básicos, mientras busca “por todas las vías diplomáticas” el cómo retomar el envío de petróleo a la isla, en medio de las restricciones que impulsó Estados Unidos.

Durante una gira por el estado de Sonora, en el noroeste del país, la mandataria explicó que la asistencia será coordinada por la Secretaría de Marina e incluirá “alimentación y otros productos” para atender necesidades inmediatas.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es mantener el apoyo humanitario y, al mismo tiempo, encauzar el tema del combustible por la vía diplomática.

“Estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”, reveló.

Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. La basura es solo un síntoma más de la crisis total de Cuba: la isla ha perdido un 15% de su producto interno bruto (PIB) en seis años y la escasez de básicos, la inflación, la migración masiva y apagones de más de 20 horas diarias se han convertido en la norma. Cuba reconoció en 2025 sufrir una epidemia por estas enfermedades, pero a finales del año pasado las autoridades dejaron de difundir cifras.
1 / 5 | Entre olores y desechos: la basura se desborda en algunos barrios de La Habana. Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. - Ernesto Mastrascusa

Además, la presidenta mexicana rechazó que ella haya abordado directamente el asunto con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien anuncio la imposición de aranceles a los países que ayuden de manera directa o indirecta a Cuba.

“No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba”, dijo, y señaló que el tema sí fue tratado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en una conversación del canciller Juan Ramón de la Fuente, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Estamos buscando todas las vías diplomáticas porque como lo hemos dicho, es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla, pero mientras vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano”, insistió.

El anuncio ocurre después de que la noche del sábado Trump afirmara públicamente que pidió a Sheinbaum frenar el envío de petróleo a Cuba y que la presidenta accedió.

Sobre el mismo tema, el canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró este sábado, ante diputados oficialistas, que México no frenará la ayuda humanitaria “donde sea requerida” y defendió que los principios constitucionales y el marco del derecho internacional sustentan la postura del país, de acuerdo con la nota previa compartida.

En ese contexto, De la Fuente sostuvo que mantener abierto el diálogo es clave para una diplomacia efectiva.

México se ha convertido en el principal suministrador de petróleo a Cuba, tras el declive de los envíos de Venezuela, donde las exportaciones petroleras del país hacia la isla suman más de 1,106 millones de dolares en los primeros 13 meses del Gobierno de Sheinbaum.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
