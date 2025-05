Ciudad de México - La presidenta de México , Claudia Sheibaum , admitió este sábado que el presidente estadounidense, Donald Trump , le propuso recientemente que permitiera la entrada al país del Ejército de Estados Unidos para combatir a los carteles del narcotráfico, pero ella no aceptó y contestó que el territorio mexicano es “inviolable”.

“¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende (...) No hace falta, se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del Ejército de Estados Unidos en nuestro territorio”, remarcó la presidenta mexicana.