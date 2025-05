Comité parlamentario de Nueva Zelanda recomienda suspender a legisladores maoríes por haka de protesta

¿Por qué fueron suspendidos los legisladores maoríes?

El comité que decide el destino de los legisladores tiene miembros de todos los partidos políticos. Los oponentes del gobierno no estuvieron de acuerdo con partes o la totalidad de la decisión, pero fueron anulados.

¿Cómo respondieron los legisladores suspendidos?

Los tres legisladores no se presentaron ante el comité cuando fueron convocados en abril porque dijeron que el Parlamento no respeta el protocolo cultural maorí y que no obtendrían una audiencia justa.