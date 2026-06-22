Condenan a exlíder unionista de Irlanda del Norte por abuso sexual de menores

LONDRES — Jeffrey Donaldson, antiguo líder del principal partido unionista de Irlanda del Norte, fue condenado este lunes por los delitos de violación y abuso sexual cometidos contra dos niñas hace décadas.

Donaldson, de 63 años, fue declarado culpable en el Tribunal de la Corona de Newry de un delito de violación, cuatro delitos de actos obscenos graves y 13 delitos de abuso sexual contra dos niñas entre 1985 y 2008.

No mostró ninguna emoción ni cuando se leyeron los veredictos ni cuando el juez Paul Ramsey le comunicó que se enfrentaría a una larga pena de prisión a finales de año y ordenó que lo trasladaran a la cárcel. Se fijó una vista previa a la sentencia para el 25 de septiembre.

La detención de Donaldson hace dos años puso fin a su carrera como una de las principales voces de Irlanda del Norte a favor de mantener los lazos históricos con el Reino Unido. Dimitió como líder del Partido Unionista Democrático (DUP), de tendencia conservadora, y renunció a su escaño en el Parlamento del Reino Unido.

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Donaldson declaró —en ocasiones con gran emotividad— durante dos días y negó todas las acusaciones que se le imputaban, afirmando que tenía “absoluta certeza” de que no había violado a una de las niñas cuando esta era pequeña, hace décadas.

Se determinó que la esposa de Donaldson, Eleanor Donaldson, de 60 años, había sido cómplice de los delitos de su marido al ser testigo de los malos tratos y no hacer nada para intervenir. Debido a sus problemas de salud mental, solo se le sometió a una vista de determinación de los hechos que no podía dar lugar a una condena.

Los dos denunciantes, que afirmaron haber sufrido abusos durante su infancia, declararon que Donaldson les tocó de forma inapropiada cuando tenían aproximadamente la edad de cursar primaria. La mayor de los dos, a la que en el juicio se denominó “Denunciante ”“, afirmó que él la violó.

“Simplemente no ocurrió, lo tengo absolutamente claro”, declaró Donaldson. “No es algo que yo hubiera hecho jamás, sencillamente no es cierto”.

La denunciante B afirmó que, en la década de los noventa, años después de los abusos, Donaldson se disculpó “por lo que había ocurrido en el pasado” en una reunión celebrada en un centro cristiano en el que ella se había alojado mientras se recuperaba de su adicción a las drogas.

Donaldson afirmó que se había disculpado por haberla hecho sentir incómoda en la reunión.

Donaldson escribió una carta al demandante A en 2020 para expresarle que lamentaba el “daño, el dolor y la angustia” que le había causado. Afirmó que la carta no hacía referencia a las acusaciones de abuso sexual, sino a otros comportamientos.

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