Honduras dijo el jueves que también fungió como una breve escala para un vuelo de deportación de venezolanos desde Estados Unidos en lo que describió como un “puente humanitario” , ya que no hay vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela.

Un vuelo procedente de Estados Unidos que transportaba a 170 venezolanos aterrizó el jueves en una base militar conjunta de Estados Unidos y Honduras en el centro de Honduras, y en pocas horas fueron transferidos a una aeronave venezolana. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras señaló que no se trataba de un acuerdo rutinario, pero que la nación centroamericana sigue dispuesta a facilitar más transferencias entre los dos adversarios.

“Nosotros descartamos la posibilidad de un hotel justamente para que no nos pase la situación de Panamá”, comentó Badilla a The Associated Press.