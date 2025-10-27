Opinión
27 de octubre de 2025
84°nubes rotas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cuba decreta fase de “alarma” para sus provincias orientales por el huracán Melissa

El sistema de categoría 5 tiene vientos sostenidos de 162 millas por hora y se mueve a menos de 4 millas

27 de octubre de 2025 - 1:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades cubanas han ordenado el desalojo y protección a casi 650,000 personas en las provincias orientales. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Habana - El Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba decretó este lunes la fase de “alarma” en las provincias del oriente a la espera del impacto directo del huracán de categoría mayor Melissa, que se pronostica para este miércoles.

La Defensa Civil señaló en un comunicado que están bajo esa fase las provincias del este Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey.

Mientras, las regiones centrales Ciego de Ávila y Sancti Spíritus pasaron a la fase de “alerta ciclónica”.

De acuerdo con el más reciente aviso del Instituto de Meteorología (Insmet), el huracán Melissa es ya de categoría 5, y continúa ganando intensidad, alcanzando vientos máximos sostenidos de 162 millas por hora, y se mueve hacia el oeste a una velocidad de casi 4 millas por hora.

En las próximas 24 horas se prevé que el organismo ciclónico continúe su movimiento al oeste y gire al norte-nordeste y tras golpear a Jamaica llegará en la madrugada del miércoles al territorio cubano por el sur de la región oriental, donde progresivamente se irán deteriorando las condiciones meteorológicas.

La Defensa Civil orienta además a la población a mantenerse informada sobre el desarrollo de este sistema, a través de los medios de comunicación nacionales y los perfiles oficiales de las redes sociales, así como cumplir “disciplinadamente” con las indicaciones de las autoridades.

La “fase informativa” es la primera de cuatro etapas cronológicas que las autoridades cubanas establecen para enfrentar desastres naturales. Le siguen las de “alerta” (cuando la presencia ciclónica se prevé en las siguientes 48 horas), “alarma” (24 horas antes) y la fase “recuperativa”.

El huracán Melissa se fortaleció hasta convertirse en un gran huracán de categoría 4, con la posibilidad de intensificarse a una tormenta de categoría 5 el domingo por la noche, mientras provocaba lluvias torrenciales y amenazaba con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluyendo Haití y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.La agencia meteorológica agregó que es probable que Melissa llegue a la costa sur de Jamaica el martes por la mañana e instó a los jamaicanos a buscar refugio ya.La tormenta ha dañado casi 200 hogares en la República Dominicana e interrumpido los sistemas de suministro de agua, afectando a más de medio millón de clientes. También derribó árboles y semáforos, provocó un par de pequeños aludes de tierra y dejó a más de dos docenas de comunidades aisladas por las aguas de la inundación.
1 / 15 | Jamaica se prepara ante el inminente embate del huracán Melissa. El huracán Melissa se fortaleció hasta convertirse en un gran huracán de categoría 4, con la posibilidad de intensificarse a una tormenta de categoría 5 el domingo por la noche, mientras provocaba lluvias torrenciales y amenazaba con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluyendo Haití y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. - Matias Delacroix

Desalojos y actividades suspendidas

Las autoridades cubanas han ordenado el desalojo y protección a casi 650,000 personas en las provincias orientales.

Además, el Ministerio de Educación suspendió las actividades escolares y el de Transportes canceló los viajes de autobuses, trenes interprovinciales y los vuelos hacia y desde Santiago de Cuba y Holguín.

El previsible azote de Melissa a Cuba tiene como antecedente más cercano a la tormenta tropical Imelda, que a finales del pasado septiembre golpeó con fuertes lluvias también a su región oriental, donde dejó dos fallecidos, varios miles de desplazados, inundaciones, deslaves, ríos desbordados y derrumbes de viviendas, entre otros daños.

Los meteorólogos cubanos habían advertido que la actual temporada de ciclones en el océano Atlántico y Mar Caribe, vigente del 1 de junio al 30 de noviembre, sería “muy activa”, con la posible formación de ocho huracanes.

De acuerdo con sus pronósticos, la probabilidad de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe es elevada (75 %), mientras que es del 50 % para que uno de procedencia atlántica penetre en el Mar Caribe y afecte a la isla.

En la temporada ciclónica de 2024 dos huracanes golpearon directamente la isla.

El primero fue Óscar, que en octubre impactó con categoría 1 también en el oriente del país, y luego, un mes más tarde, Rafael, con categoría 3, castigó el occidente cubano y provocó el colapso total del sistema eléctrico nacional.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
