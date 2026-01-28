Desaparece un avión de la compañía colombiana Satena en el noreste del país

Un avión de la compañía colombiana Satena , con capacidad para 19 pasajeros, desapareció este miércoles cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste) en Colombia , informaron fuentes oficiales.

Un portavoz de la aerolínea confirmó a EFE que están investigando lo sucedido con la aeronave, que al parecer despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de esa ciudad, la segunda del departamento.