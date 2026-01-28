Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Desaparece un avión de la compañía colombiana Satena en el noreste del país

El avión tiene capacidad para 19 pasajeros

28 de enero de 2026 - 3:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un portavoz de la aerolínea confirmó a EFE que están investigando lo sucedido con la aeronave. (Jose Luis Magana)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un avión de la compañía colombiana Satena, con capacidad para 19 pasajeros, desapareció este miércoles cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste) en Colombia, informaron fuentes oficiales.

Un portavoz de la aerolínea confirmó a EFE que están investigando lo sucedido con la aeronave, que al parecer despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de esa ciudad, la segunda del departamento.

Tags
Breaking NewsColombiaAvión
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
