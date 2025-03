Detenido el alcalde de Estambul por presunta corrupción y vínculos con terrorismo

“Enfrentamos una gran tiranía, pero quiero que sepan que no me desanimaré”, dijo Imamoglu más temprano en el día, en un mensaje de video publicado en las redes sociales.

El trasfondo

La detención de Imamoglu se produjo durante un registro en el hogar de Imamoglu, pero no estaba claro de inmediato si la policía confiscó algo en el lugar. Su esposa, Dilek Imamoglu, dijo a la televisora privada Now que la policía llegó a su residencia antes del amanecer y se llevó al alcalde alrededor de las 7:30 de la mañana.

En una publicación en inglés en redes sociales, Imamoglu dijo que “la voluntad del pueblo no puede ser silenciada mediante la intimidación o actos ilegales. Me mantengo firme, confiando no solo en los 16 millones de residentes de Estambul, sino en los 86 millones de ciudadanos de (Turquía)”.