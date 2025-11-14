Detienen en España a una pareja dominicana por explotación sexual de extranjeras

Cádiz, España - La Policía española detuvo a un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad dominicana, por su presunta implicación en un delito de prostitución coercitiva y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y liberó a cuatro mujeres.

Según informó este viernes la Policía, la investigación se centró en un inmueble de la localidad de Sanlúcar de Barrameda (sur), que funcionaba como prostíbulo.

El principal investigado captaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad e irregularidad administrativa, procedentes de países con altos índices de pobreza, desigualdad y estructuras patriarcales que dificultaban el conocimiento de sus derechos.

Una vez en España, las víctimas quedaban sin recursos y, presuntamente, eran obligadas a aceptar las condiciones impuestas por el explotador.

El hombre imponía normas “abusivas y gravosas”, con jornadas de 24 horas, siete días a la semana, obligándolas a realizar servicios sexuales de riesgo, restringiendo su libertad de movimientos y exigiendo la entrega de la mayor parte de los beneficios obtenidos.

La Policía señala además que las mujeres fueron forzadas en varias ocasiones a mantener relaciones sexuales con el presunto proxeneta.

La operación concluyó con la detención de ambos investigados y la entrada y registro en el piso, donde los agentes liberaron a cuatro mujeres, consideradas las víctimas más recientes. Los investigadores estiman que el número de afectadas podría ser mayor.