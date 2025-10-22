Opinión
22 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sin dónde sentarse: ladrones se llevan sillas valoradas en $69,000 durante insólito robo en España

La Policía Nacional arrestó a siete presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a este tipo de hurto

22 de octubre de 2025 - 9:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Clientes sentados en la terraza de un bar en Girona, España. (Emilio Morenatti)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Madrid - La policía española ha desmantelado un grupo criminal dedicado a quitarle la silla. Literalmente.

RELACIONADAS

La Policía Nacional española informó el miércoles que había arrestado a siete personas sospechosas de robar más de 1,100 sillas de terrazas al aire libre en restaurantes y bares de Madrid y otro municipio cercano en apenas dos meses.

El grupo, compuesto por seis hombres y una mujer, trabajaba de noche para sustraer las sillas de 18 establecimientos diferentes en Madrid y Talavera de la Reina, una ciudad más pequeña al suroeste de la capital, en agosto y septiembre. El impacto estimado de la propiedad robada fue de alrededor de 60,000 euros ($69,000), según la policía.

Los sospechosos, que enfrentan cargos de robo y pertenencia a una organización criminal, revendieron las sillas en España, así como en Marruecos y Rumanía, según la policía.

En España, muchos restaurantes y bares dejan mesas y sillas, que suelen estar hechas de metal o plástico duro, al aire libre durante la noche. Normalmente, las sillas se mantienen apiladas y encadenadas.

Tags
Breaking NewsEspañaRobos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
