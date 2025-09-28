Opinión
28 de septiembre de 2025
90°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Dinamarca reporta nuevos avistamientos de drones en bases militares: OTAN refuerza vigilancia

La actividad ha generado preocupaciones sobre la seguridad en el norte de Europa y no se descarta la participación rusa

28 de septiembre de 2025 - 11:23 AM

Radar móvil en instalación militar danesa, Amager. (Steven Knap)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Copenhague — Dinamarca informó el domingo que nuevamente había observado drones en varias ubicaciones de sus fuerzas armadas durante la noche, un día después de que la OTAN anunciara que aumentaría su vigilancia en la región del Mar Báltico.

El Ministerio de Defensa danés indicó en un comunicado que tenía ‘varias capacidades desplegadas’ tras avistamientos de drones desde el sábado hasta la noche del domingo. No ofreció más detalles sobre el despliegue, el número de drones o las ubicaciones.

Es la última actividad inexplicada de drones después de varios avistamientos, incluidos sobre cinco aeropuertos daneses la semana pasada, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad en el norte de Europa en medio de la creciente agresión rusa.

Tras una reunión de la OTAN en Riga, Letonia, el sábado, el coronel Martin O’Donnell, portavoz del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, anunció que ‘llevaremos a cabo una vigilancia aún más mejorada con nuevos activos multidominio en la región del Mar Báltico, que incluye a Dinamarca, bajo Baltic Sentry’.

Añadió que los líderes de la OTAN estaban en contacto constante con funcionarios daneses tras los avistamientos de drones.

Mientras Dinamarca se prepara para la próxima cumbre de la Unión Europea en Copenhague, el Ministerio de Transporte danés señaló el domingo que ‘todo vuelo de drones civiles en el espacio aéreo danés estará prohibido’ de lunes a viernes para ‘eliminar el riesgo de que los drones enemigos puedan confundirse con drones legales y viceversa’.

‘No podemos aceptar que drones extranjeros creen incertidumbre y disturbios en la sociedad, como hemos experimentado recientemente. Al mismo tiempo, Dinamarca albergará a líderes de la UE la próxima semana, donde tendremos un enfoque adicional en la seguridad’, sostuvo el ministro de transporte danés Thomas Danielsen en un comunicado.

‘Una violación de la prohibición puede resultar en una multa o prisión de hasta dos años’, según el comunicado.

La prohibición no se aplica a vuelos de drones militares, drones utilizados por la aviación estatal, incluidos operaciones de drones policiales y de emergencia, así como operaciones de drones de emergencia y relacionadas con la salud municipales y regionales.

Por separado, Alemania apuntó que, tras una solicitud de Dinamarca, sus fuerzas armadas proporcionarían apoyo militar para la próxima cumbre a través de ‘capacidades de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas Pequeñas de Contraataque’, también conocidas como C-UAS, que son sistemas de detección que utilizan tecnologías de radar, ópticas y acústicas.

Suecia ya había anunciado anteriormente que ‘prestará a Dinamarca una capacidad militar anti-drones’ sin dar más detalles.

Las tensiones han estado altas en Dinamarca en los últimos días tras informes de actividad de drones y cientos de posibles avistamientos reportados por ciudadanos preocupados. No obstante, se ha pedido al público que informe toda actividad sospechosa a la policía.

El ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, dijo el 25 de septiembre que el objetivo de los sobrevuelos es sembrar miedo y división, añadiendo que el país buscará formas adicionales de neutralizar drones, incluyendo proponer legislación para permitir a los propietarios de infraestructuras derribarlos.

Aunque no está claro quién está detrás de la actividad de drones, el primer ministro de Dinamarca y el secretario general de la OTAN afirmaron la semana pasada que no se podía descartar la participación rusa.

La embajada rusa en Dinamarca rechazó la semana pasada las afirmaciones de la participación de Moscú en los incidentes.

