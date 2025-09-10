Derribo de drones rusos que entraron en el espacio aéreo de la OTAN: esto es lo que se sabe

Washington - El derribo de drones rusos sobre Polonia, el primer encuentro directo entre la OTAN y Moscú desde que comenzó la guerra en Ucrania, sacudió el miércoles a los líderes de toda Europa y planteó preguntas urgentes sobre cuán preparada está la alianza contra la creciente agresión rusa.

Las fuerzas armadas de Polonia, con la ayuda de los aliados de la nación, derribaron varios drones rusos que cruzaron su espacio aéreo durante la noche, incluidos algunos lanzados desde Bielorrusia, dijeron las autoridades polacas. Si bien ha habido algunas violaciones menores del espacio aéreo sobre Polonia, parte del territorio de la OTAN, desde que Rusia lanzó su guerra contra Ucrania en 2022, las últimas incursiones fueron las más graves.

El enjambre de drones dañó al menos una casa en el este de Polonia y provocó consultas de emergencia en virtud del Artículo 4 de la alianza.

“No hay duda de que, desde el punto de vista de Polonia, esta provocación es incomparablemente más peligrosa que todas las anteriores”, dijo el primer ministro polaco, Donald Tusk, al parlamento. “Esta situación nos acerca a todos a un conflicto abierto, más que nunca desde la Segunda Guerra Mundial”.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus ataques nocturnos estaban dirigidos a sitios militares-industriales de Ucrania en las regiones occidentales del país, sin objetivos planificados en territorio polaco.

Bielorrusia, un aliado cercano de Rusia que limita con Polonia y Ucrania, dijo que rastreó drones que habían ‘perdido su rumbo’ debido a las interferencias.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia continuó acusando a Varsovia de intentar intensificar las tensiones entre Moscú y Europa vinculadas a la invasión rusa de Ucrania.

La incursión nocturna se extendió durante siete horas, comenzando alrededor de las 11:30 p.m. del martes y terminando justo después del amanecer, según el primer ministro polaco, Donald Tusk. Se detectaron partes de drones en nueve lugares en el interior de Polonia, incluido uno que arrancó el techo de una casa en la región de Lublin. No se reportaron víctimas.

Por primera vez en el conflicto, varios de los drones parecían provenir directamente de Bielorrusia, dijo Tusk. Los drones obligaron al cierre temporal de partes del espacio aéreo de Polonia y suspendieron los vuelos en el aeropuerto internacional de Varsovia.

La incursión de drones y la respuesta de la OTAN aumentaron los temores de que la guerra en Ucrania pudiera extenderse, un temor que ha ido creciendo en Europa a medida que Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania y los esfuerzos de paz no llegan a ninguna parte.

Las defensas aéreas de la OTAN apoyaron a Polonia en lo que el portavoz de la alianza, el coronel Martin O’Donnell, calificó como ‘la primera vez que aviones de la OTAN se enfrentan a posibles amenazas en el espacio aéreo aliado’.

El ejército de Polonia lo calificó como un ‘acto de agresión’, mientras que Tusk denunció la incursión como una provocación a gran escala.

“Quiero enfatizar muy fuertemente: hoy no hay razón para afirmar que estamos en guerra”, dijo. “Pero no hay duda de que esta provocación cruza fronteras anteriores”.

Los aliados de Polonia acudieron en su ayuda durante la noche. Tusk dijo que la fuerza aérea polaca se desplegó en los cielos con la ayuda de aviones de combate holandeses F-35, mientras que los sistemas de radar aliados ayudaron a los funcionarios polacos a rastrear las posiciones de los drones.

El Ministerio de Defensa polaco dijo que, en total, los esfuerzos aliados incluyeron aviones de combate F-35 y F-16 y helicópteros Black Hawk, así como helicópteros MI-24 y MI-17 de diseño soviético.

“Nuestro sistema se vio realmente abrumado esta noche”, dijo el teniente coronel Jacek Goryszewski, portavoz del Comando Operacional de las fuerzas armadas polacas, en una conferencia de prensa. Confirmó que Polonia intercambió información durante la noche con funcionarios ucranianos y bielorrusos.

El incidente provocó una rápida condena en toda Europa, y muchos líderes europeos dijeron que creían que era un acto deliberado de Rusia.

“Definitivamente no hay motivos para sospechar que se trató de un error de corrección de rumbo o algo similar”, dijo el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, al parlamento. “Estos drones fueron puestos en este curso muy claramente deliberadamente”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a Moscú a detener lo que describió como una escalada imprudente, mientras que el primer ministro checo, Petr Fiala, dijo que el ataque era una prueba de las defensas de la OTAN.

Desde Kiev, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, calificó la violación como un ‘precedente extremadamente peligroso’ e instó a los aliados a responder con decisión. La OTAN reiteró su compromiso de defender cada centímetro de su territorio.

Dick Schoof, el primer ministro holandés, dijo que la incursión era ‘inaceptable’ y que estaba contento de que los F-35 holandeses pudieran brindar apoyo. ‘Es una prueba más de que la guerra de agresión de Rusia representa una amenaza para la seguridad de Europa’, dijo.

El ministro de Defensa británico, John Healey, dijo que le pidió al ejército del Reino Unido que examinara opciones para impulsar las defensas aéreas de la OTAN sobre Polonia.