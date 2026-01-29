Opinión
Donald Trump afirma que ordenó reabrir espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

American Airlines fue la última aerolínea estadounidense en volar a Venezuela

29 de enero de 2026 - 3:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
American Airlines fue la última aerolínea estadounidense en volar a Venezuela cuando suspendió vuelos en 2019 que operaba entre Miami y la capital, Caracas, así como la ciudad petrolera de Maracaibo. (Adam Gray)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump anunció el jueves que le informó a la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez que va a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela y que los estadounidenses pronto podrán visitar el país.

Trump dijo que instruyó al secretario de Transporte Sean Duffy y a los líderes militares estadounidenses para abrir el espacio aéreo antes de que termine el día.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí”, indicó el presidente republicano.

El gobierno de Venezuela no ha comentado al respecto.

Mientras el Departamento de Estado continuaba advirtiendo a los estadounidenses que no viajaran a Venezuela, al menos una aerolínea estadounidense anunció su intención de reanudar pronto los vuelos directos entre los países.

American Airlines fue la última aerolínea estadounidense en volar a Venezuela cuando suspendió vuelos en 2019 que operaba entre Miami y la capital, Caracas, así como la ciudad petrolera de Maracaibo. La aerolínea avisó el jueves que compartiría detalles adicionales sobre el regreso al servicio en los próximos meses mientras trabaja con las autoridades federales en evaluaciones de seguridad y permisos necesarios.

“Tenemos una historia de más de 30 años conectando a los venezolanos con Estados Unidos y estamos listos para renovar esa increíble relación”, señaló Nat Pieper, director comercial de American, en un comunicado. “Al reiniciar el servicio a Venezuela, American ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y crear nuevos negocios y comercio con Estados Unidos”.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York.Maduro pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.En horas de la tarde del sábado, el mandatario venezolano arribó a Nueva York y descendió esposado de un avión militar Boeing 757.
1 / 20 | Pasa la noche en prisión: así fue trasladado Nicolás Maduro a una cárcel en Nueva York. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York. - Noah K. Murray

Antes de que Venezuela se desmoronara a mediados de la década de 2010, no era raro que los venezolanos hicieran viajes de fin de semana a Miami. Las aerolíneas estadounidenses dejaron de volar a Venezuela antes de que el Departamento de Seguridad Nacional en 2019 ordenara una suspensión indefinida, argumentando que las condiciones en Venezuela amenazaban la “seguridad de los pasajeros, aeronaves y tripulación”.

A principios de esta semana, la administración de Trump notificó al Congreso que estaba dando los primeros pasos para posiblemente reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas mientras explora la posibilidad de restablecer relaciones con el país tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro. En un aviso a los legisladores fechado el lunes y obtenido por The Associated Press, el Departamento de Estado dijo que estaba enviando un contingente regular y creciente de personal temporal para llevar a cabo funciones diplomáticas “selectas”.

“Estamos escribiendo para notificar al comité la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque por fases para potencialmente reanudar las operaciones de la Embajada en Caracas”, señaló el departamento en cartas separadas pero idénticas a 10 comités de la Cámara y el Senado.

Las relaciones diplomáticas entre los dos países colapsaron en 2019.

Incluso cuando Trump sugirió que los estadounidenses estarán seguros en Venezuela, su Departamento de Estado mantuvo su aviso de viaje en el nivel más alto: “No viajar”, advirtiendo de un alto riesgo de detención injusta, tortura, secuestro y más.

El departamento no ha respondido a un mensaje preguntando si cambiaría esa advertencia.

En noviembre, mientras Trump aumentaba la presión sobre Maduro, declaró que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela debería considerarse “cerrado en su totalidad”.

La Administración Federal de Aviación, que generalmente tiene jurisdicción sobre Estados Unidos y sus territorios, luego dijo a los pilotos que tuvieran precaución al volar alrededor del país debido a la actividad militar intensificada.

Después de esa advertencia, las aerolíneas internacionales comenzaron a cancelar vuelos a Venezuela.

La agencia de aviación emitió una advertencia similar de 60 días en enero, instando a los operadores de aeronaves estadounidenses a “tener precaución” al volar sobre el Pacífico oriental cerca de México, América Central y partes de América del Sur. La advertencia se emitió después de la captura de Maduro, pero se produjo cuando Estados Unidos amenazaba con continuar los ataques contra embarcaciones sospechosas de tener drogas.

