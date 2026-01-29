Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estudian ampliar zona de refrigerio en la terraza de San Pedro, pero respetando el “carácter sagrado”

La propuesta busca reducir la concentración de visitantes y fomentar “un ambiente más tranquilo”

29 de enero de 2026 - 9:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Basílica de San Pedro, en el Vaticano. (ANDREAS SOLARO)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad del Vaticano - El Vaticano estudia ampliar la zona de refrigerio existente en la terraza de la Basílica de San Pedro para dar cabida a un mayor flujo de visitantes pero respetando el “carácter sagrado” del lugar, dijeron a EFE fuentes del templo, aclarando informaciones de medios locales sobre la construcción de un restaurante en esa ubicación.

RELACIONADAS

“En relación con la noticia que circula hoy sobre la supuesta apertura de un bistró en la terraza de la Basílica de San Pedro, cabe señalar que, para dar cabida al mayor flujo de visitantes, se está considerando ampliar la terraza accesible a los peregrinos”, indicaron dichas fuentes.

Explicaron que “esto reduciría la concentración de visitantes en la basílica y fomentaría un ambiente más tranquilo”.

“Para ello, se habilitarían varios espacios para ampliar la pequeña zona de refrigerios existente, que sería sencilla y apropiada para el contexto, respetuosa con el carácter sagrado del lugar y satisfaría las necesidades de los peregrinos”, argumentaron.

Con esta declaración, el templo vaticano sale al paso de la noticia que publica este jueves el diario romano Il Messaggero, según la cual se lleva “tiempo trabajando discretamente en la construcción del primer restaurante de este tipo, diseñado para funcionar en el corazón de la basílica patriarcal principal, ubicado justo en la gran terraza con vistas a la plaza de San Pedro”.

Según este diario, para esa nueva zona se utilizarían algunos de los espacios que antiguamente se usaban para almacenar materiales.

En la actualidad, en la gran terraza donde se alinean las esculturas de los apóstoles ya hay un pequeño bar que vende café, refrescos y helados.

La idea, añade el diario, “es la de ampliar la zona de terrazas, utilizando la sección aún cerrada para tomar un refrigerio, ofreciendo la posibilidad de cenar prácticamente suspendido sobre Roma, con las siluetas de las estatuas de seis metros de altura de los apóstoles al fondo”.

En los meses de primavera a otoño, el horario de acceso a la terraza y a la cúpula es hasta las 19.00 horas locales.

Tags
Breaking NewsVaticanoRomaItaliaPapa León XIV
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 29 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: