Estudian ampliar zona de refrigerio en la terraza de San Pedro, pero respetando el “carácter sagrado”

Ciudad del Vaticano - El Vaticano estudia ampliar la zona de refrigerio existente en la terraza de la Basílica de San Pedro para dar cabida a un mayor flujo de visitantes pero respetando el “carácter sagrado” del lugar, dijeron a EFE fuentes del templo, aclarando informaciones de medios locales sobre la construcción de un restaurante en esa ubicación.

“En relación con la noticia que circula hoy sobre la supuesta apertura de un bistró en la terraza de la Basílica de San Pedro, cabe señalar que, para dar cabida al mayor flujo de visitantes, se está considerando ampliar la terraza accesible a los peregrinos”, indicaron dichas fuentes.

Explicaron que “esto reduciría la concentración de visitantes en la basílica y fomentaría un ambiente más tranquilo”.

“Para ello, se habilitarían varios espacios para ampliar la pequeña zona de refrigerios existente, que sería sencilla y apropiada para el contexto, respetuosa con el carácter sagrado del lugar y satisfaría las necesidades de los peregrinos”, argumentaron.

Con esta declaración, el templo vaticano sale al paso de la noticia que publica este jueves el diario romano Il Messaggero, según la cual se lleva “tiempo trabajando discretamente en la construcción del primer restaurante de este tipo, diseñado para funcionar en el corazón de la basílica patriarcal principal, ubicado justo en la gran terraza con vistas a la plaza de San Pedro”.

Según este diario, para esa nueva zona se utilizarían algunos de los espacios que antiguamente se usaban para almacenar materiales.

En la actualidad, en la gran terraza donde se alinean las esculturas de los apóstoles ya hay un pequeño bar que vende café, refrescos y helados.

La idea, añade el diario, “es la de ampliar la zona de terrazas, utilizando la sección aún cerrada para tomar un refrigerio, ofreciendo la posibilidad de cenar prácticamente suspendido sobre Roma, con las siluetas de las estatuas de seis metros de altura de los apóstoles al fondo”.