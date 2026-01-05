El Vaticano: más de 33 millones de peregrinos participaron del Año Santo

Ciudad del Vaticano - El Vaticano hizo el lunes un balance final de su Año Santo 2025, afirmando que habían participado más de 33 millones de peregrinos y que la única disputa real con la ciudad de Roma se refería al estilo de las fuentes construidas para el principal proyecto de obras públicas del evento.

El martes, el Papa León XIV clausurará oficialmente el Año Santo y cerrará la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, culminando un Jubileo poco frecuente, abierto por un Papa y cerrado por otro.

Para el Vaticano, el Año Santo es una tradición secular por la que los fieles peregrinan a Roma cada 25 años para visitar las tumbas de los santos Pedro y Pablo y recibir indulgencias para el perdón de sus pecados.

Para Roma, es una oportunidad de aprovechar unos 4,000 millones de euros (4,300 millones de dólares) de fondos públicos para llevar a cabo proyectos largamente aplazados que saquen a la ciudad de años de abandono y la pongan a la altura de las normas europeas modernas.

PUBLICIDAD

La participación creció tras la muerte de Francisco

Según el Vaticano, participaron 33,475,369 peregrinos, e Italia, Estados Unidos y España fueron las nacionalidades más representadas.

Sin embargo, el organizador del Año Santo en el Vaticano, el arzobispo Rino Fisichella, reconoció que la cifra era sólo una estimación y podría incluir un doble recuento. No hubo desglose entre los peregrinos del Año Santo y las cifras globales del turismo en Roma.

El Vaticano llegó a esta cifra combinando el número de personas que se inscribieron oficialmente en los actos del Jubileo, los contadores de multitudes de voluntarios en las basílicas de la zona de Roma y las cámaras de televisión de circuito cerrado de la Basílica de San Pedro, que registraron entre 25,000 y 30,000 personas al día cruzando el umbral de la Puerta Santa.

Suponiendo que esa cifra se alcanzara todos los días del año pasado, habrían pasado por la Puerta Santa unos 10 millones de peregrinos. Las autoridades afirman que nunca imaginaron más, dada su limitada capacidad, y que los peregrinos habrían visitado las Puertas Santas de otras basílicas romanas.

La cifra oficial superó los 31.7 millones de personas previstos inicialmente por un estudio realizado por la Universidad Roma Tre.

El Vaticano dijo que registró un aumento constante en la participación tras la muerte del Papa Francisco en abril y la elección de León, una transición que hizo de este Año Santo sólo el segundo en la historia en ser abierto por un Papa y cerrado por otro. En 1700, el papa Inocencio XII abrió el Jubileo y el papa Clemente XI lo clausuró tras la muerte de Inocencio.

PUBLICIDAD

Una disputa sobre fuentes

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, declaró que se habían concluido 110 de los 117 proyectos de obras públicas inicialmente asociados al Jubileo, incluido el más audaz: una plaza peatonal al final del bulevar de la Via della Conciliazione, frente a la Basílica de San Pedro, que requirió el desvío del tráfico a un túnel subterráneo.

El diseño de la Piazza Pia, como se conoce a la plaza, también fue el principal punto de desacuerdo entre Fisichella y Gualtieri sobre las dos fuentes que enmarcan la vista a lo largo de la Conciliazione hacia la basílica.

A Gualtieri le gustaban las fuentes. A Fisichella no, pero tuvo que dejar de lado sus preferencias porque la plaza está en suelo italiano.

“Este fue probablemente el único punto en el que tuvimos que decir, riendo y sonriendo, que no estábamos completamente de acuerdo”, dijo Fisichella. “A él le gustaban esas dos fuentes, a mí me gustaban otras, pero tuve que echarme atrás”.

Fisichella dijo que no creía que las fuentes de piedra contemporáneas encajaran en una plaza que mira hacia el esplendor barroco de la Basílica de San Pedro y a lo largo de la arquitectura de la época fascista de la Via della Conciliazione, que a su vez se creó arrasando un barrio para el Jubileo de 1950.

Un año después, Fisichella se ha acostumbrado a ellos, pero sigue sin adorarlos.

“Siempre pensé que parecían baños de pies”, dijo.

Una larga historia de jubileos y obras públicas

La relación de Roma con los jubileos se remonta a 1300, cuando el Papa Bonifacio VIII inauguró el primer Año Santo en lo que, según los historiadores, marcó la designación definitiva de Roma como centro de la Cristiandad.

PUBLICIDAD

Ya entonces, el número de peregrinos era tan importante que Dante se refirió a ellos en su “Infierno”.

Desde hace mucho tiempo, los Años Santos han ido acompañados de grandes proyectos de obras públicas, como la creación de la Capilla Sixtina, encargada por el Papa Sixto IV para el Jubileo de 1475, y el gran garaje vaticano, para el Jubileo de 2000 bajo el Papa Juan Pablo II.

___