25 de noviembre de 2025
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Vaticano defiende la monogamia ante “la múltiplicación de los divorcios”, el adulterio y el poliamor

La Santa Sede publicó un documento que surgió tras la petición de varios obispos africanos

25 de noviembre de 2025 - 9:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, presentó el denso documento, aprobado por León XIV. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó este martes un documento en el que defiende la monogamia y recuerda la indisolubilidad del matrimonio para los católicos ante “la multiplicación de los divorcios, la fragilidad de las uniones, la banalización del adulterio y la promoción del poliamor”.

El prefecto del que fuera el Santo Oficio, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, presentó este denso documento, aprobado por León XIV y titulado: “Una caro. Elogio de la monogamia” en el que se repasa “el valor del matrimonio” apoyándose en reflexiones filosóficas, teológicas y culturales.

El documento, como explica el cardenal argentino, surgió tras la petición de varios obispos africanos “ante el fenómeno en muchas comunidades de la práctica, todavía habitual, de la poligamia en algunas regiones del continente”, pero también es una respuesta a una época donde la Iglesia Católica ve amenazado “el sacramento del matrimonio”.

“Nuestra época, de hecho, está experimentando diversas tendencias con respecto al amor: la multiplicación de los divorcios, la fragilidad de las uniones, la banalización del adulterio, la promoción del poliamor”, explica el documento, que hace notar que, sin embargo, “frente a todo esto, también debe reconocerse que las grandes narrativas colectivas (novelas, películas, canciones) continúan exaltando el mito del único y exclusivo ‘gran amor’”.

“La paradoja es evidente: las prácticas sociales socavan lo que la imaginación celebra. Esto revela que el deseo de amor monógamo permanece inscrito en lo más profundo del ser humano, incluso cuando el comportamiento parece negarlo”, aseguran desde el Vaticano.

En el documento se explica que se necesita “educación”: “el universo de las redes sociales, donde el pudor se desvanece y prolifera la violencia simbólica y sexual, demuestra la urgente necesidad de una nueva pedagogía” porque “el amor no puede reducirse a un impulso: siempre convoca la responsabilidad y la capacidad de esperanza de toda la persona”.

Además de reiterar, apoyándose con citas bíblicas y reflexiones de teólogos, que para los católicos el matrimonio es indisoluble, también se detiene sobre las relaciones sexuales en el seno de la pareja.

Y concluye que “la unión sexual, como forma de expresar la caridad conyugal, debe permanecer naturalmente abierta a la comunicación de la vida, aunque esto no signifique que deba ser un objetivo explícito de todo acto sexual”, destaca.

El informe vaticano cita documentos del papa Juan Pablo II en los que se habla de las situaciones legítimas sobre sexo en la pareja sin fines reproductivos entre ellas que el matrimonio no pueda tener hijos, e incluso considera lícito “tener en cuenta los ritmos naturales inherentes a las funciones generativas para el uso del matrimonio solo en los periodos infértiles”.

El texto también da consejos para prevenir la ruptura matrimonial, entre ellos, tener espacio para cada cónyuge en el trabajo, proyectos personales y las oportunidades de aprendizaje y desarrollo fuera del matrimonio.

Otras recomendaciones son el sentido procreativo del matrimonio y, para quienes no pueden tener hijos, la adopción u otras formas de apoyo estable para los hijos de otras parejas; así como el tiempo compartido con otros amigos casados para ayudar en momentos difíciles y buscar maneras de servir a la sociedad.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
