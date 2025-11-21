Opinión
21 de noviembre de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

León XIV elimina la obligación de que un cardenal presida la Comisión del Estado vaticano

La decisión permitirá legalmente que siga en su cargo la religiosa Sor Raffaella Petrini, elegida por el papa Francisco

21 de noviembre de 2025 - 10:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El papa León XIV. (ANGELO CARCONI)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

León XVI emitió un documento en el que se deroga la ley por la que solo los cardenales podían formar parte y presidir la Comisión Pontifica de la Ciudad del Vaticano, lo que permitirá legalmente que siga en su cargo la religiosa Sor Raffaella Petrini, elegida el 1 de marzo de 2025 por el papa Francisco.

Petrini se convirtió en la primera mujer en presidir la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Gobernación y Francisco ya impugnó la ley para permitir su ejercicio.

Ahora el papa estadounidense concluye este cambio con la publicación este viernes de un Motu Proprio que deroga el artículo 8 de la Ley Fundamental promulgada en junio de 2023 y consolida el cambio deseado por su predecesor.

De esta manera, no solo los cardenales, sino también otros miembros, incluidos laicos y laicas, pueden ocupar la presidencia de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano.

Esta es la primera vez que estos cargos son ocupados por una mujer. Incluso cuando fue nombrada secretaria de la Gobernación, en 2021, fue la primera mujer en asumir ese cargo.

Petrini es una monja franciscana, tiene 56 años y nació en Roma, donde estudió ciencias políticas en la Universidad Luiss. Posteriormente obtuvo un doctorado en ciencias sociales por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino y una maestría por la Universidad de Hartford, en Estados Unidos.

Se trata de la segunda mujer que ocupa un cargo de alto rango en el Vaticano, después del nombramiento de la también religiosa Simona Brambilla, prefecta (ministra) para el dicasterio de los Institutos de Vida Consagrada.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
