Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de noviembre de 2025
81°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La figura del papa León XIV ya está en el Museo de Cera de Madrid

La imagen, de tamaño real, fue elaborada por técnicos, escultores y pintores durante cuatro meses

19 de noviembre de 2025 - 3:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Figura del papa León en Museo de Cera. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La figura del papa León XIV ya está en la colección permanente del Museo de Cera de Madrid, con los brazos abiertos y gesto de bienvenida, y se añade a las de los pontífices Juan XXIII, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

RELACIONADAS

El museo español presentó este miércoles la imagen, de tamaño real, elaborada por técnicos, escultores y pintores durante cuatro meses.

Aparece vestida con el hábito papal de tejidos reales y lana veneciana y los zapatos rojos característicos de los pontífices, así como con el pelo canoso y gafas.

En un comunicado, el museo destaca el realismo y el minucioso trabajo artesanal de la nueva figura papal.

León XIV fue elegido el 8 de mayo pasado, el segundo día del cónclave para suceder a Francisco, fallecido el 21 de abril.

Tags
Breaking NewsPapa León XIVMadridEspaña
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 19 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: