La figura del papa León XIV ya está en el Museo de Cera de Madrid

La figura del papa León XIV ya está en la colección permanente del Museo de Cera de Madrid, con los brazos abiertos y gesto de bienvenida, y se añade a las de los pontífices Juan XXIII, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

El museo español presentó este miércoles la imagen, de tamaño real, elaborada por técnicos, escultores y pintores durante cuatro meses.

Aparece vestida con el hábito papal de tejidos reales y lana veneciana y los zapatos rojos característicos de los pontífices, así como con el pelo canoso y gafas.

En un comunicado, el museo destaca el realismo y el minucioso trabajo artesanal de la nueva figura papal.