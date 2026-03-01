Donald Trump asegura que Estados Unidos destruyó nueve buques de guerra iraníes
El presidente indicó que también destruyeron un cuartel general naval
1 de marzo de 2026 - 1:53 PM
Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que nueve buques de la armada de Irán han sido hundidos.
Trump declaró el domingo en redes sociales que los barcos habían sido “destruidos” y hundidos, “algunos de ellos relativamente grandes e importantes”.
Afirmó que el resto de la flota militar iraní “pronto también estará flotando en el fondo del mar”.
El presidente añadió que, en otro ataque, el cuartel general naval iraní fue “en gran parte destruido”.
