Mundo
Suscriptores
Donald Trump asegura que Estados Unidos destruyó nueve buques de guerra iraníes

El presidente indicó que también destruyeron un cuartel general naval

1 de marzo de 2026 - 1:53 PM

Humo se levanta en el centro de Teherán tras un segundo día de bombardeos en la capital de Irán. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que nueve buques de la armada de Irán han sido hundidos.

Trump declaró el domingo en redes sociales que los barcos habían sido “destruidos” y hundidos, “algunos de ellos relativamente grandes e importantes”.

Afirmó que el resto de la flota militar iraní “pronto también estará flotando en el fondo del mar”.

El presidente añadió que, en otro ataque, el cuartel general naval iraní fue “en gran parte destruido”.

Donald TrumpBreaking NewsIrán
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
