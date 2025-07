Ecuador ofrece $100,000 por información sobre legislador acusado de violar a una menor

Un día después, la Fiscalía abrió una investigación por el caso y realizó tres allanamientos. La institución aclaró entonces que no pesaba una orden de aprehensión sobre Díaz Asque, pero que había sido citado a declarar. El domingo, la entidad declinó dar detalles sobre su situación legal y sobre el avance de la investigación por involucrar, dijo, a una menor de edad.

El departamento de prensa del Ministerio del Interior indicó a The Associated Press que el legislador ‘tiene boleta de detención’ girada desde el sábado y ‘el bloque de seguridad (integrado por militares y policías) lo está buscando’. No se precisó si Díaz Asque se encuentra dentro o fuera del país.