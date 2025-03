El jueves, agentes armados se presentaron en su casa, los arrestaron y los llevaron a un centro de detención de Texas, según contó Mervin Yamarte, de 29 años, a su madre por teléfono. Los familiares desconocen los cargos que se les imputan, y sus nombres no aparecen en los registros judiciales federales, estatales ni locales.

Apareció solo un segundo, pero no le quedó duda de que era él. Estaba arrodillado y llevaba una camisa negra rasgada. Tenía la cabeza rapada. Un agente estaba de pie detrás de él. Parecía hacer una mueca de dolor.

La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional no confirmaron si Yamarte o sus amigos fueron enviados a El Salvador ni, de ser así, si fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. La rapidez con la que Yamarte fue detenido y enviado a El Salvador se corresponde con el uso de dicha facultad.

Después de que Mercedes Yamarte reconoció a su hijo, las madres de los otros hombres comenzaron a preocuparse y a buscar información también. Uno de los otros hombres fue visto en una foto publicada por Bukele, y las madres suponen que los cuatro están en El Salvador. En entrevistas, familiares de los hombres — Yamarte, Ringo Rincón, Andy Javier Perozo y Edwuar Hernández — insistieron en que no son miembros de la pandilla Tren de Aragua.

“Si hay personas con antecedentes penales, búsquenlas”, dijo Mercedes Yamarte. “Pero los inocentes no deberían tener que pagar por los demás ”.

“Fuertes como mamá”

Todos los hombres compartían historias similares. Tenían entre 20 y 40 años, aún lo suficientemente jóvenes como para imaginar empezar de cero en un nuevo lugar. Todos tenían hijos. Sus familiares afirmaron no tener antecedentes penales en Venezuela. The Washington Post no pudo verificar de inmediato sus antecedentes allí.