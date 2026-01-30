El mundo se acerca a la erradicación del gusano de Guinea humano

Atlanta- En 2025 sólo se registraron 10 casos de infección por el gusano de Guinea limitados a tres países, un mínimo histórico anunciado el viernes por el Centro Carter.

La nueva marca se produce apenas un año después de la muerte del ex Presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, quien a menudo decía que esperaba sobrevivir al gusano de Guinea. Cuando el centro del expresidente lanzó un programa de erradicación a mediados de la década de 1980, el parásito aún afectaba a millones de personas en los países en desarrollo.

“Pensamos en el legado del Presidente Carter” y en su impulso para llegar a cero casos, dijo Adam Weiss, director del programa de erradicación del gusano de Guinea del centro, en una entrevista. “Puede que no se consideren los problemas número uno del mundo, pero son los problemas número uno para las personas que padecen estas enfermedades. Así que seguimos encargándonos de su misión de aliviar tanto dolor y sufrimiento como podamos.”

En 2025 se registraron cuatro casos humanos en Chad, cuatro en Etiopía y dos en Sudán del Sur. Las infecciones animales aún se cuentan por centenares, disminuyendo en algunos países pero aumentando ligeramente en general, lo que hace más difícil predecir cuándo podría erradicarse el gusano de Guinea.

Los 10 casos humanos suponen un descenso del 33% respecto a los 15 casos notificados en 2024. Angola, Camerún, la República Centroafricana y Mali no notificaron ningún caso humano por segundo año consecutivo.

El gusano de Guinea se uniría a la viruela como las dos únicas enfermedades humanas erradicadas.

El gusano se contrae al consumir agua que contiene larvas. Luego crece en el interior de la persona infectada, alcanzando hasta un metro de largo y el diámetro de un espagueti. A continuación, el gusano sale del cuerpo de la persona a través de una ampolla, que causa un intenso dolor.

Las infecciones pueden propagarse cuando quienes padecen la enfermedad se sumergen a veces en el agua para aliviar los síntomas, lo que permite al gusano depositar larvas que pueden ser consumidas por otros. El mismo ciclo puede producirse a través de infecciones de animales terrestres cuando acuden a la fuente de agua. Los humanos también pueden infectarse al consumir peces o criaturas anfibias que hayan consumido larvas.

El programa de erradicación del Centro Carter lleva décadas colaborando con los ministerios de sanidad y otras organizaciones para educar a la población, formar a voluntarios y distribuir filtros de agua en las zonas afectadas.

No existe tratamiento para el gusano de Guinea, aunque las personas infectadas pueden tomar analgésicos.

Weiss dijo que el siguiente paso del programa de erradicación es desarrollar pruebas de diagnóstico, especialmente para animales. Las pruebas realizadas mucho antes de que una persona o un animal infectados presenten síntomas permitirían introducir cambios de comportamiento para minimizar o eliminar las posibilidades de que permitan la entrada de más larvas en una fuente de agua.

Según el Centro Carter, Chad notificó 147 infecciones animales en 2025, lo que supone un descenso del 47% para el que fuera epicentro mundial de las infecciones animales. Camerún declaró 445, Angola 70, Mali 17, Sudán del Sur tres y Etiopía una.